ФНС будет отслеживать переводы физлиц с карты на карту. 👀👂«Ночной бухгалтер» № 2141

Переводы с карты на карту

У ФНС будет доступ к счетам физлиц даже вне рамок проверок.

Люди переводят деньги друг другу и не платят за это налоги. ФНС будет следить за этим.

Чтобы проще было отслеживать безнал, ИНН станет обязательным для идентификации банковских клиентов. Для упрощенной идентификации добавят СНИЛС, полис ОМС и водительские права.

Такие нововведения — в рамках мероприятий по обелению отдельных секторов экономики.