ФНС будет отслеживать переводы физлиц с карты на карту. 👀👂«Ночной бухгалтер» № 2141

Сегодня в выпуске:
Переводы от физлиц, с которых не уплачен налог, заинтересуют ФНС.
Для женщин-бизнесменов могут снизить ставку УСН.
Нелегальных майнеров будут сажать на 5 лет.
Работающие дети могут получить соцвычет по НДФЛ на свое лечение.
Дома за ноутом можно работать только 12 часов, если у вас трудовой договор.
Переводы с карты на карту
У ФНС будет доступ к счетам физлиц даже вне рамок проверок.
Люди переводят деньги друг другу и не платят за это налоги. ФНС будет следить за этим.
Чтобы проще было отслеживать безнал, ИНН станет обязательным для идентификации банковских клиентов. Для упрощенной идентификации добавят СНИЛС, полис ОМС и водительские права.
Такие нововведения — в рамках мероприятий по обелению отдельных секторов экономики.
Женский УСН
Предложили снижать ставки по УСН для такого бизнеса:
женщин-ИП с детьми до 7 лет;
организаций, в которых среди учредителей с долей от 50% — женщина с детьми до 7 лет.
Право снижать ставки будет у регионов. Такой законопроект готовят в Госдуме.
Крипта
Обычные россияне смогут купить крипту только на 300 тыс. рублей. Операции с криптовалютой на большую сумму смогут проводить только квалифицированные инвесторы.
Кроме того введут ответственность вплоть до уголовной для тех кто занимается майнингом и при этом не зарегистрирован в реестре майнеров. За такое — штраф до 2,5 млн или срок до 5 лет.
Пока в реестре майнеров — только треть всех майнинговых мощностей. Остальных туда будут включать с помощью метода кнута.
НДФЛ-вычет на детей
Нет отграничения по возрасту для получения вычетов по НДФЛ, пояснила ФНС.
Если подросток работал и получал зарплату, с которой удерживали НДФЛ, то он может получить социальный вычет по НДФЛ на медицинские расходы. Для вычета нужна справка из медклиники на имя ребенка. Кстати, люди жалуются, что клиника не выдает справки детям.
Дистанционная работа
Если вы официально трудитесь на двух работах по трудовому договору, то на первой можно работать 8 часов, на второй по совместительству — 4 часа, то есть только на полставки. Иметь две работы на полную ставку нельзя, даже если вы работаете дома за ноутом, предупреждает Роструд.
Кстати, если вы выполняете аналогичную работу за ноутом в статусе самозанятого или ИП, то время вашей работы не регламентируется, работайте хоть 24 часа.
Главред рекомендует
Миграционный учет иностранных граждан: топ изменений в 2026 году.
Как адаптировать сделки слияния и поглощения под законодательство РФ.
Какие формы отчетности в ФНС и СФР изменились с 2026 года: шпаргалка для бухгалтера.
Ограничение работы с самозанятыми 2026: нельзя работать с одним заказчиком больше полугода.
5 нейросетей для рабочих задач бухгалтера: возможности и как применять.
