Какие формы отчетности в ФНС и СФР изменились с 2026 года: шпаргалка для бухгалтера 

2026 год начался с массового обновления отчетных форм в ФНС и СФР. Рассказали, что и в каких декларациях и расчетах поменяли, когда новые бланки станут обязательными.

Самое главное:

  • Начиная с отчетности за 2025 год нужно использовать новые формы деклараций по УСН и по налогу на прибыль, 3-НДФЛ, ЕФС-1, бухгалтерскую отчетность. 

  • Изменения в РСВ касаются МСП, которые применяли до 2026 года пониженный тариф страховых взносов и лишились этого права и тех, кто подпадает под новые критерии.

  • Декларацию по УСН за 2025 год можно сдать на новом или старом бланке.

Отчетность в ФНС

Декларация по УСН

Форма: приказ ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@.

Что изменилось:

  • Убрали поле для повышенных ставок. Раньше при превышении лимита дохода ставка УСН повышалась до 8% на объекте «доходы» или 20% на объекте «доходы минус расходы», и в декларации налогоплательщики ставили код «2». С 2025 года повышенные ставки отменили, поэтому поле с кодом «2» полностью исключили из формы.

  • Добавили отдельные поля для страховых взносов ИП. Теперь взносы нужно указывать с разбивкой на фиксированные и дополнительные в размере 1%. Налогоплательщики на УСН «доходы» заполняют строки 150–162 раздела 2.1.1, а налогоплательщики на УСН «доходы минус расходы» — строки 290–320 раздела 2.2.

  • Обновили структуру разделов 2.1.1 и 2.2. 

  • Изменили штрих-коды на всех страницах. Это техническое обновление для автоматической обработки декларации в ФНС. На заполнение формы не влияет, ничего дополнительно вписывать не нужно.

Когда применять. Новая форма вступает в силу 28 февраля 2026 года. По ней нужно сдавать отчет за 2025 год и все последующие периоды. 

Важно. В отчетную кампанию за 2025 год налоговая примет декларацию как по новому бланку, так и по старому из приказа от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ (письмо ФНС от 30.12.2025 № СД-4-3/11881@).

Декларация по НДС

Форма: приказ ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227@.

Что изменилось:

  • Добавили новые поля из-за повышения ставки НДС.

  • В книге продаж и книге покупок появились новые поля, в которых указывается номер и дата счета-фактуры продавца, ранее выставленного при получении оплаты.

  • Добавили уточнения по прослеживаемым товарам. Изменили названия и порядок заполнения: теперь нужно указывать стоимость товара, подлежащего прослеживаемости в рублях и копейках.

  • Плательщики УСН и те, кто применяет пониженные ставки НДС 5% и 7%, больше не заполняют графы 3 и 4 в связи с отменой действия п. 4 ст. 170 НК для них.

  • Ввели новые коды налоговых периодов для ИП и глав КФХ при снятии с учета: код 83 — I квартал, 87 — II квартал, 88 — III квартал, 89 — IV квартал.

  • Обновили штрихкоды для автоматической обработки в ФНС на всех страницах декларации.

Когда применять. Начиная с отчетности за I квартал 2026 года.

Декларация по налогу на прибыль

Форма: приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ в редакции приказа от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@.

Что изменилось:

  • Добавили лист 05.1 для отражения операций с криптовалютой и цифровыми финансовыми активами. 

  • Упростили структуру листа 02 для расчета налога в региональные бюджеты: исключили устаревшие строки.

  • Переименовали лист 08 и изменили его назначение. Новое название — «Корректировки, связанные с ценообразованием». Его заполняют организации, которые осуществляют самостоятельную корректировку налоговой базы по налогу на прибыль по сделкам с взаимозависимыми лицами.

Когда применять. Все организации впервые сдают декларацию по новой форме за 2025 год, плательщики ежемесячных авансов раньше — с отчета за январь 2026 года.

Декларация по туристическому налогу

Важно. Декларацию по турналогу по итогам 2025 года нужно сдавать по прежней форме, которая утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.

Форма: приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@ (с учетом изменений из приказа от 19.12.2025 № ЕД-7-3/1228@). 

Что изменилось:

  • Исключили поле для указания КБК в разделе 1.

  • В раздел 2 добавили строку 005 для указания номера месяца налогового периода.

  • В разделе 2 добавили строку 050 для указания кода типа средства размещения.

  • В раздел 2 внесли строку 065 для отражения признака изменения налоговой ставки: единая для квартала или дифференцированная по месяцам.

  • В раздел 2 добавили строку 145 для указания суммы налога, на которую распространяется льгота и ее можно не платить.

  • Обновлены штрих-коды на листах налоговой декларации.

Изменения декларации связаны с тем, что с 2026 года муниципалитеты могут устанавливать разные ставки налога в зависимости от типа средств размещения.

Когда применять. Начиная с отчетности за I квартал 2026 года.

Единая упрощенная декларация

Форма: приказ ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@.

Что изменилось:

  • Форму сократили до одной страницы. Убрали страницу 002, где раньше указывали данные физлица, не являющегося ИП.

  • Удалили поля для указания наименования налогового органа, кодов ОКАТО и ОКВЭД.

  • Добавили новое поле: код по месту нахождения (жительства) налогоплательщика.

  • Появилась новая строка для даты последней операции. Нужно указывать дату последнего движения денег по счету или в кассе, так как подавать ЕУД теперь нужно только один раз: за первый период, в котором не было движения денег и объектов налогообложения.

  • Исключили строки для кодов налоговых периодов по налогу на прибыль, ЕСХН и УСН.

  • Не нужно вручную писать названия налогов и номера глав налогового кодекса.

Когда применять. Начиная с отчетной кампании по итогам налоговых (отчетных) периодов 2026 года.

Расчет по страховым взносам

Форма: приложение 1 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ с рекомендациями из письма ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@.

Что изменилось. Структура формы осталась прежней, но изменен порядок ее заполнения из-за новых правил применения пониженного тарифа страховых взносов: 

  • Ввели новый код тарифа 32 для МСП из приоритетных отраслей.

  • Отменили код тарифа 20, так как общий льготный тариф 15% для всех МСП больше не действует. Организации, утратившие право на льготу, теперь используют стандартный код тарифа 01 для ставки 30%.

  • Добавили новые коды категорий застрахованных лиц для МСП из приоритетных отраслей добавлены коды.

  • Исключили коды МС, ВЖМС, ВПМС, которые ранее применяли МСП-льготники.

  • Расширили приложение 3.1 к Разделу 1. Раньше его заполняли только МСП из обрабатывающих производств, с 2026 года — все МСП из приоритетных отраслей.

  • Добавили новое поле «Код плательщика» в Приложении 3.1.

Когда применять. Начиная с отчетности за I квартал 2026 года.

6-НДФЛ

Форма: приложение № 1 к приказу ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ с изменениями по приказу ФНС от 01.09.2025 № ЕД‑7‑11/757@ и рекомендациями из письма ФНС от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@.

Что изменилось: сама форма осталась прежней. Изменения в заполнении касаются кодов доходов и вычетов, статуса налогоплательщика, которые нужно указывать в справке о доходах физлица в составе годового 6-НДФЛ:

  • Добавили новые коды доходов 2007 для единовременного поощрения при награждении государственными наградами за особые заслуги в зоне СВО и 1221, 1222 и 1243 для доходов от договоров негосударственного пенсионного обеспечения.

  • Исключили коды доходов для досрочных выплат по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и процентов по банковским вкладам.

  • Ввели новые коды статуса налогоплательщика для физлиц со статусом иностранного агента и граждан ЕАЭС, которые не являются налоговыми резидентами России.

Когда применять. Начиная с отчета за 2026 год.

Как заполнить 6-НДФЛ за 2025 год читайте здесь.

3-НДФЛ

Форма: приказ ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@.

Что изменилось:

  • Обновили ставки НДФЛ под пятиступенчатую прогрессивную шкалу, которая действует с 2025 года.

  • Добавили новые коды налоговых вычетов на долгосрочные сбережения, за сдачу нормативов ГТО, диспансеризацию, за обучение за границей.

  • Ввели дополнительные коды для более точного описания имущества при декларировании доходов от продажи недвижимости.

  • В приложение 5 включили новые коды для предпринимательской деятельности, связанной с цифровой валютой (майнинг, купля-продажа), а также для деятельности при добровольном отказе от дробления бизнеса.

  • Расширили содержание приложений. Например, в приложение 8 по операциям с ценными бумагами добавили строки для отражения вычетов на долгосрочные сбережения граждан, а расчетный раздел к приложению 1 теперь включает доходы не только от продажи, но и от дарения имущества и уступки прав требований по ДДУ.

Когда применять. С 1 января 2026 года для декларирования доходов и получения вычетов за 2025 год.

Отчетность в СФР — ЕФС-1

Форма: приказ СФР от 17.11.2025 № 1462.

Что изменилось:

  • Отменили коды для подачи сведений о кадровых переводах дистанционщиков в подразделе 1.1.

  • Ввели коды выполняемой функции для неполного рабочего дня и неполной рабочей недели в подразделе 1.1.

  • Убрали поле для выбора тип сведений «Назначение выплат по ОСС» из подраздела 1.2, так как предоставление формы стало только ежегодным во всех случаях.

  • Ввели код ЧАЭСКОМ для отметки об особенностях исчисления стажа. Его нужно указывать при направлении работника в командировку за пределы радиоактивных зон.

  • Добавили поле для данных о количестве работников с инвалидностью в разделе 2.

  •  Ввели код «МДИГ» для иностранных работников.

  • Изменили подход к указанию ОКВЭД — теперь нужно ориентироваться на данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП на дату сдачи отчета.

Когда применять. С начала 2026 года, ко всем разделам с разной периодичностью сдачи и сроком предоставления.

Бухгалтерская отчетность

Формы: из Приложений № 3 — 9 к ФСБУ 4/2023.

Что изменилось:

  • Убрали код ОКВЭД из заголовка баланса. Теперь его нужно указывать в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах.

  • Утвердили фиксированный список статей, которые должны раскрываться в отчетности вне зависимости от их существенности.

  • Обновили структуру формы отчета об изменениях капитала.

  • Ввели гибкие показатели в зависимости от организационно-правовой формы: вместо единых строк «Уставный капитал», «Собственные акции» и «Задолженность по оплате акций» теперь нужно указывать аналогичные показатели, которые соответствуют организационно-правовой форме.

  • Исключили показатель «Чистые активы» из Отчета об изменениях капитала.

Когда применять. Начиная с бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Чек-лист для бухгалтера по проверке отчетности в 2026 году

  • Программы и сервисы для формирования и сдачи отчетности обновлены до версий, которые содержат новые формы отчетов. В первую очередь это ЕФС-1 и декларация по налогу на прибыль: их сдавать раньше остальных отчетов.

  • Учетная политика на 2025 год соответствует требованиям к отчетности по ФСБУ 4/2023.

  • К отчетности за I квартал 2026 года обновлено ПО для подготовки и сдачи декларации по НДС и расчета по страховым взносам.

  • Для субъектов МСП: появление или утрата права применять страховые взносы по пониженному тарифу. Это влечет изменения в порядке заполнения РСВ.

Внедрение новых форм отчетности в СФР и ФНС требует внимательности и времени на изучение нюансов. И установка ПО и отслеживание версий форматов не должны отнимать ресурсы бухгалтера.

