Какие формы отчетности в ФНС и СФР изменились с 2026 года: шпаргалка для бухгалтера 

Декларацию по УСН за 2025 год можно сдать на новом или старом бланке.

Изменения в РСВ касаются МСП, которые применяли до 2026 года пониженный тариф страховых взносов и лишились этого права и тех, кто подпадает под новые критерии.

Начиная с отчетности за 2025 год нужно использовать новые формы деклараций по УСН и по налогу на прибыль, 3-НДФЛ, ЕФС-1, бухгалтерскую отчетность.

Отчетность в ФНС

Декларация по УСН

Форма: приказ ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@. Что изменилось: Убрали поле для повышенных ставок. Раньше при превышении лимита дохода ставка УСН повышалась до 8% на объекте «доходы» или 20% на объекте «доходы минус расходы», и в декларации налогоплательщики ставили код «2». С 2025 года повышенные ставки отменили, поэтому поле с кодом «2» полностью исключили из формы.

Добавили отдельные поля для страховых взносов ИП. Теперь взносы нужно указывать с разбивкой на фиксированные и дополнительные в размере 1%. Налогоплательщики на УСН «доходы» заполняют строки 150–162 раздела 2.1.1, а налогоплательщики на УСН «доходы минус расходы» — строки 290–320 раздела 2.2.

Обновили структуру разделов 2.1.1 и 2.2.

Изменили штрих-коды на всех страницах. Это техническое обновление для автоматической обработки декларации в ФНС. На заполнение формы не влияет, ничего дополнительно вписывать не нужно. Когда применять. Новая форма вступает в силу 28 февраля 2026 года. По ней нужно сдавать отчет за 2025 год и все последующие периоды. Важно. В отчетную кампанию за 2025 год налоговая примет декларацию как по новому бланку, так и по старому из приказа от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ (письмо ФНС от 30.12.2025 № СД-4-3/11881@).

Декларация по НДС

Форма: приказ ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227@. Что изменилось: Добавили новые поля из-за повышения ставки НДС.

В книге продаж и книге покупок появились новые поля , в которых указывается номер и дата счета-фактуры продавца, ранее выставленного при получении оплаты.

Добавили уточнения по прослеживаемым товарам. Изменили названия и порядок заполнения: теперь нужно указывать стоимость товара, подлежащего прослеживаемости в рублях и копейках.

Плательщики УСН и те, кто применяет пониженные ставки НДС 5% и 7% , больше не заполняют графы 3 и 4 в связи с отменой действия п. 4 ст. 170 НК для них.

Ввели новые коды налоговых периодов для ИП и глав КФХ при снятии с учета: код 83 — I квартал, 87 — II квартал, 88 — III квартал, 89 — IV квартал.

Обновили штрихкоды для автоматической обработки в ФНС на всех страницах декларации. Когда применять. Начиная с отчетности за I квартал 2026 года.

Декларация по налогу на прибыль

Форма: приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ в редакции приказа от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@. Что изменилось: Добавили лист 05.1 для отражения операций с криптовалютой и цифровыми финансовыми активами.

Упростили структуру листа 02 для расчета налога в региональные бюджеты: исключили устаревшие строки.

Переименовали лист 08 и изменили его назначение. Новое название — «Корректировки, связанные с ценообразованием». Его заполняют организации, которые осуществляют самостоятельную корректировку налоговой базы по налогу на прибыль по сделкам с взаимозависимыми лицами. Когда применять. Все организации впервые сдают декларацию по новой форме за 2025 год, плательщики ежемесячных авансов раньше — с отчета за январь 2026 года.

Декларация по туристическому налогу

Важно. Декларацию по турналогу по итогам 2025 года нужно сдавать по прежней форме, которая утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@. Форма: приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@ (с учетом изменений из приказа от 19.12.2025 № ЕД-7-3/1228@). Что изменилось: Исключили поле для указания КБК в разделе 1.

В раздел 2 добавили строку 005 для указания номера месяца налогового периода.

В разделе 2 добавили строку 050 для указания кода типа средства размещения.

В раздел 2 внесли строку 065 для отражения признака изменения налоговой ставки: единая для квартала или дифференцированная по месяцам.

В раздел 2 добавили строку 145 для указания суммы налога, на которую распространяется льгота и ее можно не платить.

Обновлены штрих-коды на листах налоговой декларации. Изменения декларации связаны с тем, что с 2026 года муниципалитеты могут устанавливать разные ставки налога в зависимости от типа средств размещения. Когда применять. Начиная с отчетности за I квартал 2026 года.

Единая упрощенная декларация

Форма: приказ ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@. Что изменилось: Форму сократили до одной страницы. Убрали страницу 002, где раньше указывали данные физлица, не являющегося ИП.

Удалили поля для указания наименования налогового органа, кодов ОКАТО и ОКВЭД.

Добавили новое поле : код по месту нахождения (жительства) налогоплательщика.

Появилась новая строка для даты последней операции. Нужно указывать дату последнего движения денег по счету или в кассе, так как подавать ЕУД теперь нужно только один раз: за первый период, в котором не было движения денег и объектов налогообложения.

Исключили строки для кодов налоговых периодов по налогу на прибыль, ЕСХН и УСН.

Не нужно вручную писать названия налогов и номера глав налогового кодекса. Когда применять. Начиная с отчетной кампании по итогам налоговых (отчетных) периодов 2026 года.

Расчет по страховым взносам

Форма: приложение 1 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ с рекомендациями из письма ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@. Что изменилось. Структура формы осталась прежней, но изменен порядок ее заполнения из-за новых правил применения пониженного тарифа страховых взносов: Ввели новый код тарифа 32 для МСП из приоритетных отраслей.

Отменили код тарифа 20 , так как общий льготный тариф 15% для всех МСП больше не действует. Организации, утратившие право на льготу, теперь используют стандартный код тарифа 01 для ставки 30%.

Добавили новые коды категорий застрахованных лиц для МСП из приоритетных отраслей добавлены коды.

Исключили коды МС, ВЖМС, ВПМС, которые ранее применяли МСП-льготники.

Расширили приложение 3.1 к Разделу 1 . Раньше его заполняли только МСП из обрабатывающих производств, с 2026 года — все МСП из приоритетных отраслей.

Добавили новое поле «Код плательщика» в Приложении 3.1. Когда применять. Начиная с отчетности за I квартал 2026 года.

6-НДФЛ

Форма: приложение № 1 к приказу ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ с изменениями по приказу ФНС от 01.09.2025 № ЕД‑7‑11/757@ и рекомендациями из письма ФНС от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@. Что изменилось: сама форма осталась прежней. Изменения в заполнении касаются кодов доходов и вычетов, статуса налогоплательщика, которые нужно указывать в справке о доходах физлица в составе годового 6-НДФЛ: Добавили новые коды доходов 2007 для единовременного поощрения при награждении государственными наградами за особые заслуги в зоне СВО и 1221, 1222 и 1243 для доходов от договоров негосударственного пенсионного обеспечения.

Исключили коды доходов для досрочных выплат по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и процентов по банковским вкладам.

Ввели новые коды статуса налогоплательщика для физлиц со статусом иностранного агента и граждан ЕАЭС, которые не являются налоговыми резидентами России. Когда применять. Начиная с отчета за 2026 год. Как заполнить 6-НДФЛ за 2025 год читайте здесь.

3-НДФЛ