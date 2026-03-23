Какие формы отчетности в ФНС и СФР изменились с 2026 года: шпаргалка для бухгалтера 

Самое главное:
Начиная с отчетности за 2025 год нужно использовать новые формы деклараций по УСН и по налогу на прибыль, 3-НДФЛ, ЕФС-1, бухгалтерскую отчетность.
Изменения в РСВ касаются МСП, которые применяли до 2026 года пониженный тариф страховых взносов и лишились этого права и тех, кто подпадает под новые критерии.
Декларацию по УСН за 2025 год можно сдать на новом или старом бланке.
Отчетность в ФНС
Декларация по УСН
Форма: приказ ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@.
Что изменилось:
Убрали поле для повышенных ставок. Раньше при превышении лимита дохода ставка УСН повышалась до 8% на объекте «доходы» или 20% на объекте «доходы минус расходы», и в декларации налогоплательщики ставили код «2». С 2025 года повышенные ставки отменили, поэтому поле с кодом «2» полностью исключили из формы.
Добавили отдельные поля для страховых взносов ИП. Теперь взносы нужно указывать с разбивкой на фиксированные и дополнительные в размере 1%. Налогоплательщики на УСН «доходы» заполняют строки 150–162 раздела 2.1.1, а налогоплательщики на УСН «доходы минус расходы» — строки 290–320 раздела 2.2.
Обновили структуру разделов 2.1.1 и 2.2.
Изменили штрих-коды на всех страницах. Это техническое обновление для автоматической обработки декларации в ФНС. На заполнение формы не влияет, ничего дополнительно вписывать не нужно.
Когда применять. Новая форма вступает в силу 28 февраля 2026 года. По ней нужно сдавать отчет за 2025 год и все последующие периоды.
Важно. В отчетную кампанию за 2025 год налоговая примет декларацию как по новому бланку, так и по старому из приказа от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@ (письмо ФНС от 30.12.2025 № СД-4-3/11881@).
Декларация по НДС
Форма: приказ ФНС от 18.12.2025 № ЕД-7-3/1227@.
Что изменилось:
Добавили новые поля из-за повышения ставки НДС.
В книге продаж и книге покупок появились новые поля, в которых указывается номер и дата счета-фактуры продавца, ранее выставленного при получении оплаты.
Добавили уточнения по прослеживаемым товарам. Изменили названия и порядок заполнения: теперь нужно указывать стоимость товара, подлежащего прослеживаемости в рублях и копейках.
Плательщики УСН и те, кто применяет пониженные ставки НДС 5% и 7%, больше не заполняют графы 3 и 4 в связи с отменой действия п. 4 ст. 170 НК для них.
Ввели новые коды налоговых периодов для ИП и глав КФХ при снятии с учета: код 83 — I квартал, 87 — II квартал, 88 — III квартал, 89 — IV квартал.
Обновили штрихкоды для автоматической обработки в ФНС на всех страницах декларации.
Когда применять. Начиная с отчетности за I квартал 2026 года.
Декларация по налогу на прибыль
Форма: приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ в редакции приказа от 03.10.2025 № ЕД-7-3/855@.
Что изменилось:
Добавили лист 05.1 для отражения операций с криптовалютой и цифровыми финансовыми активами.
Упростили структуру листа 02 для расчета налога в региональные бюджеты: исключили устаревшие строки.
Переименовали лист 08 и изменили его назначение. Новое название — «Корректировки, связанные с ценообразованием». Его заполняют организации, которые осуществляют самостоятельную корректировку налоговой базы по налогу на прибыль по сделкам с взаимозависимыми лицами.
Когда применять. Все организации впервые сдают декларацию по новой форме за 2025 год, плательщики ежемесячных авансов раньше — с отчета за январь 2026 года.
Декларация по туристическому налогу
Важно. Декларацию по турналогу по итогам 2025 года нужно сдавать по прежней форме, которая утверждена приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.
Форма: приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@ (с учетом изменений из приказа от 19.12.2025 № ЕД-7-3/1228@).
Что изменилось:
Исключили поле для указания КБК в разделе 1.
В раздел 2 добавили строку 005 для указания номера месяца налогового периода.
В разделе 2 добавили строку 050 для указания кода типа средства размещения.
В раздел 2 внесли строку 065 для отражения признака изменения налоговой ставки: единая для квартала или дифференцированная по месяцам.
В раздел 2 добавили строку 145 для указания суммы налога, на которую распространяется льгота и ее можно не платить.
Обновлены штрих-коды на листах налоговой декларации.
Изменения декларации связаны с тем, что с 2026 года муниципалитеты могут устанавливать разные ставки налога в зависимости от типа средств размещения.
Когда применять. Начиная с отчетности за I квартал 2026 года.
Единая упрощенная декларация
Форма: приказ ФНС от 26.12.2025 № ЕД-7-3/1276@.
Что изменилось:
Форму сократили до одной страницы. Убрали страницу 002, где раньше указывали данные физлица, не являющегося ИП.
Удалили поля для указания наименования налогового органа, кодов ОКАТО и ОКВЭД.
Добавили новое поле: код по месту нахождения (жительства) налогоплательщика.
Появилась новая строка для даты последней операции. Нужно указывать дату последнего движения денег по счету или в кассе, так как подавать ЕУД теперь нужно только один раз: за первый период, в котором не было движения денег и объектов налогообложения.
Исключили строки для кодов налоговых периодов по налогу на прибыль, ЕСХН и УСН.
Не нужно вручную писать названия налогов и номера глав налогового кодекса.
Когда применять. Начиная с отчетной кампании по итогам налоговых (отчетных) периодов 2026 года.
Расчет по страховым взносам
Форма: приложение 1 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ с рекомендациями из письма ФНС от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@.
Что изменилось. Структура формы осталась прежней, но изменен порядок ее заполнения из-за новых правил применения пониженного тарифа страховых взносов:
Ввели новый код тарифа 32 для МСП из приоритетных отраслей.
Отменили код тарифа 20, так как общий льготный тариф 15% для всех МСП больше не действует. Организации, утратившие право на льготу, теперь используют стандартный код тарифа 01 для ставки 30%.
Добавили новые коды категорий застрахованных лиц для МСП из приоритетных отраслей добавлены коды.
Исключили коды МС, ВЖМС, ВПМС, которые ранее применяли МСП-льготники.
Расширили приложение 3.1 к Разделу 1. Раньше его заполняли только МСП из обрабатывающих производств, с 2026 года — все МСП из приоритетных отраслей.
Добавили новое поле «Код плательщика» в Приложении 3.1.
Когда применять. Начиная с отчетности за I квартал 2026 года.
6-НДФЛ
Форма: приложение № 1 к приказу ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ с изменениями по приказу ФНС от 01.09.2025 № ЕД‑7‑11/757@ и рекомендациями из письма ФНС от 30.12.2025 № БС-4-11/11826@.
Что изменилось: сама форма осталась прежней. Изменения в заполнении касаются кодов доходов и вычетов, статуса налогоплательщика, которые нужно указывать в справке о доходах физлица в составе годового 6-НДФЛ:
Добавили новые коды доходов 2007 для единовременного поощрения при награждении государственными наградами за особые заслуги в зоне СВО и 1221, 1222 и 1243 для доходов от договоров негосударственного пенсионного обеспечения.
Исключили коды доходов для досрочных выплат по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и процентов по банковским вкладам.
Ввели новые коды статуса налогоплательщика для физлиц со статусом иностранного агента и граждан ЕАЭС, которые не являются налоговыми резидентами России.
Когда применять. Начиная с отчета за 2026 год.
Как заполнить 6-НДФЛ за 2025 год читайте здесь.
3-НДФЛ
Форма: приказ ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@.
Что изменилось:
Обновили ставки НДФЛ под пятиступенчатую прогрессивную шкалу, которая действует с 2025 года.
Добавили новые коды налоговых вычетов на долгосрочные сбережения, за сдачу нормативов ГТО, диспансеризацию, за обучение за границей.
Ввели дополнительные коды для более точного описания имущества при декларировании доходов от продажи недвижимости.
В приложение 5 включили новые коды для предпринимательской деятельности, связанной с цифровой валютой (майнинг, купля-продажа), а также для деятельности при добровольном отказе от дробления бизнеса.
Расширили содержание приложений. Например, в приложение 8 по операциям с ценными бумагами добавили строки для отражения вычетов на долгосрочные сбережения граждан, а расчетный раздел к приложению 1 теперь включает доходы не только от продажи, но и от дарения имущества и уступки прав требований по ДДУ.
Когда применять. С 1 января 2026 года для декларирования доходов и получения вычетов за 2025 год.
Отчетность в СФР — ЕФС-1
Форма: приказ СФР от 17.11.2025 № 1462.
Что изменилось:
Отменили коды для подачи сведений о кадровых переводах дистанционщиков в подразделе 1.1.
Ввели коды выполняемой функции для неполного рабочего дня и неполной рабочей недели в подразделе 1.1.
Убрали поле для выбора тип сведений «Назначение выплат по ОСС» из подраздела 1.2, так как предоставление формы стало только ежегодным во всех случаях.
Ввели код ЧАЭСКОМ для отметки об особенностях исчисления стажа. Его нужно указывать при направлении работника в командировку за пределы радиоактивных зон.
Добавили поле для данных о количестве работников с инвалидностью в разделе 2.
Ввели код «МДИГ» для иностранных работников.
Изменили подход к указанию ОКВЭД — теперь нужно ориентироваться на данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП на дату сдачи отчета.
Когда применять. С начала 2026 года, ко всем разделам с разной периодичностью сдачи и сроком предоставления.
Бухгалтерская отчетность
Формы: из Приложений № 3 — 9 к ФСБУ 4/2023.
Что изменилось:
Убрали код ОКВЭД из заголовка баланса. Теперь его нужно указывать в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах.
Утвердили фиксированный список статей, которые должны раскрываться в отчетности вне зависимости от их существенности.
Обновили структуру формы отчета об изменениях капитала.
Ввели гибкие показатели в зависимости от организационно-правовой формы: вместо единых строк «Уставный капитал», «Собственные акции» и «Задолженность по оплате акций» теперь нужно указывать аналогичные показатели, которые соответствуют организационно-правовой форме.
Исключили показатель «Чистые активы» из Отчета об изменениях капитала.
Когда применять. Начиная с бухгалтерской отчетности за 2025 год.
Как безопасно исправить ошибку в уведомлении об исчисленных налогах?
Разобрали реальные кейсы в Руководстве
Чек-лист для бухгалтера по проверке отчетности в 2026 году
Программы и сервисы для формирования и сдачи отчетности обновлены до версий, которые содержат новые формы отчетов. В первую очередь это ЕФС-1 и декларация по налогу на прибыль: их сдавать раньше остальных отчетов.
Учетная политика на 2025 год соответствует требованиям к отчетности по ФСБУ 4/2023.
К отчетности за I квартал 2026 года обновлено ПО для подготовки и сдачи декларации по НДС и расчета по страховым взносам.
Для субъектов МСП: появление или утрата права применять страховые взносы по пониженному тарифу. Это влечет изменения в порядке заполнения РСВ.
Внедрение новых форм отчетности в СФР и ФНС требует внимательности и времени на изучение нюансов. И установка ПО и отслеживание версий форматов не должны отнимать ресурсы бухгалтера.
Читайте также:
Уведомления по ЕНП в 2026 году: как заполнить и сдать, сроки, изменения.
Как рассчитать и выплатить работнику больничный в 2026 году.
Как оформить пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год: шпаргалка для бухгалтера.
