Как определить момент утраты права на АУСН при превышении лимита по численности работников

Когда происходит утрата права
Если ИП на АУСН принял новых сотрудников и численность превысила 5 человек, то утрата права происходит с начала месяца превышения. Например, если работников приняли в мае, то право утрачивается с 1 мая.
По ч. 6 ст. 4 ФЗ от 25.02.2022 № 17-ФЗ, налогоплательщик утрачивает право на применение АУСН при нарушении требований с начала календарного месяца, в котором допущено несоответствие.
Когда подавать заявление о переходе на УСН
Налоговую необходимо уведомить об утрате права до 15-го числа месяца, который следует за месяцем нарушения. То есть, если работников приняли в мае, то документ отправляют до 15 июня. Налогоплательщик вправе подать уведомление через личный кабинет на сайте ФНС или через уполномоченный банк.
По умолчанию ИП переведут на ОСНО. Вместе с уведомлением об утрате права можно подать заявление о переходе на УСН. Это поможет избежать сложностей учета на ОСНО. Если подать заявление не одновременно с уведомлением об утрате права, можно будет сделать это в течение 30 дней после получения уведомления инспекцией.
