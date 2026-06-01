Новости бизнеса, 1С, МРОТ, основные средства, ЕНС, зарубежные расходы и кадры: дайджест лучших материалов «Клерка» за 29 мая № 7

Новости бизнеса, 1С, МРОТ, Apple и НДС: лучшие статьи Трибуны
Для разминки в конце недели есть новая бухгалтерская задачка на логику: короткий мозгонапрягатель про рост человека, который можно решить без нормативки и отчетов.
В обзор попали сразу несколько сигналов для бизнеса: предприниматели подняли планку желаемого дохода, ИИ теснит простые профессии, а курсы валют снова сдвинулись. Удобный формат, если нужно быстро понять, что обсуждают в экономической повестке.
Разбор по 1С объясняет, когда стандартных отчетов уже мало и зачем бухгалтеру нужен универсальный отчет для поиска ошибок и нестандартных выборок. Материал полезен тем, кто хочет видеть данные не только через привычные ОСВ и карточки счетов.
Рост МРОТ лучше встречать не в день вступления изменений, поэтому в статье собран чек-лист для зарплаты, пособий, взносов и кадровых документов. Отдельно подсвечены неполные ставки и внутренние документы, где чаще всего прячутся ошибки.
Для пользователей Apple из России разобрали рабочий сценарий: как оплачивать подписки через смену региона и подарочные карты. Материал идет пошагово, с подготовкой аккаунта и нюансами пополнения баланса.
Еще один новостной обзор собрал налоговую и деловую повестку: порог НДС для малого бизнеса, отказ от спецставок и внимание к работе Соцфонда. Хорошо подходит для тех, кто следит за возможными изменениями заранее.
ЕФС, АУСН, основные средства, ЕНС и маркировка: лучшие темы на forumklerk.ru
На форуме разбирают старт новой компании: какими датами оформить трудовой договор с директором, ЕФС-1 и майские сведения. Вопрос тонкий: регистрация уже была, а документы и отчетные сроки нужно состыковать с фактическим началом работы.
Предприниматель на АУСН хочет добавить кофейный аппарат в продуктовом магазине и уточняет, как совместить розницу, общепит, ОКВЭД и кассу по одному адресу. Тема интересна всем, кто расширяет бизнес без открытия отдельной точки.
Продажа недвижимости на УСН с НДС превратилась в учетный ребус: право собственности уже перешло, денег и передаточного акта пока нет, покупателей двое. Коллеги ищут, какими документами закрыть сделку в 1С, когда оплата наконец поступит.
В 1С после закрытия месяца не появляется ожидаемая операция по ЕНС, поэтому обсуждают, почему НДС на счете 68.2 не переходит на 68.90. Короткая тема, но проблема знакомая тем, кто сверяет налоги после обновлений конфигурации.
Неформальная ветка ушла в медиапотребление и доверие к источникам: участники спорят, где искать политические новости и можно ли верить телевизионной повестке. Это не бухгалтерский кейс, зато показывает, какие разговоры поднимаются в живой части форума.
Практический вопрос по маркировке: юрлицо покупает моторное масло для себя и пытается понять, нужна ли покупателю регистрация в «Честном знаке». Ситуация важна для компаний, которые не торгуют маркированным товаром, но используют его в хозяйстве.
Маркировка, себестоимость, ЕНС, зарубежные расходы и кадры: лучшие темы на club.klerk.ru
В Клубе обсуждают остатки, которые попали под новые правила маркировки: как списать товар без кодов «Честного знака» и подготовить объяснения для налоговой. Продать или использовать такие приборы уже нельзя, поэтому важны документы на выбытие.
Поставщик задним числом увеличил цену товара, доплата прошла, а исправленных первичных документов нет: в теме ищут, как поправить себестоимость прошлогодней реализации в бухгалтерском и налоговом учете. Кейс цепляет границу между ошибкой прошлого периода и текущим исправлением.
После смены реквизитов у компании задвоились имущественные налоги на ЕНС, и участники разбирают, как попросить инспекцию убрать дубли и пересчитать пени. В сырье уже есть каркас обращения, который можно адаптировать под свои суммы и периоды.
ИП на УСН «доходы минус расходы» планирует зарубежное представительство и спрашивает, можно ли учесть аренду, перелеты и содержание офиса за границей. Отдельный риск — документы будут на иностранном языке, а связь расходов с российской деятельностью придется подтверждать.
В теме про персональные данные объясняют, что доступ ИП-бухгалтера к базе работников лучше закрывать поручением на обработку ПДн в договоре, а не отдельными согласиями на конкретного исполнителя. Полезный ориентир для аутсорса зарплаты и кадров.
Работодатель получил подтверждение, что сотрудник отбывает наказание с прошлого года, и теперь решает, какую дату увольнения поставить без реквизитов судебного решения. Кейс неприятный: табель велся больше года, а документальное основание появилось только сейчас.
Начать дискуссию