Новости бизнеса, 1С, МРОТ, основные средства, ЕНС, зарубежные расходы и кадры: дайджест лучших материалов «Клерка» за 29 мая № 7

На форуме разбирают старт новой компании: какими датами оформить трудовой договор с директором, ЕФС-1 и майские сведения. Вопрос тонкий: регистрация уже была, а документы и отчетные сроки нужно состыковать с фактическим началом работы.

Предприниматель на АУСН хочет добавить кофейный аппарат в продуктовом магазине и уточняет, как совместить розницу, общепит, ОКВЭД и кассу по одному адресу. Тема интересна всем, кто расширяет бизнес без открытия отдельной точки.

Продажа недвижимости на УСН с НДС превратилась в учетный ребус: право собственности уже перешло, денег и передаточного акта пока нет, покупателей двое. Коллеги ищут, какими документами закрыть сделку в 1С, когда оплата наконец поступит.

В 1С после закрытия месяца не появляется ожидаемая операция по ЕНС, поэтому обсуждают, почему НДС на счете 68.2 не переходит на 68.90. Короткая тема, но проблема знакомая тем, кто сверяет налоги после обновлений конфигурации.

Неформальная ветка ушла в медиапотребление и доверие к источникам: участники спорят, где искать политические новости и можно ли верить телевизионной повестке. Это не бухгалтерский кейс, зато показывает, какие разговоры поднимаются в живой части форума.