Общепиту не придется переделывать чеки ККТ из-за льготы по НДС. ✋«Ночной бухгалтер» № 2188

Общепиту задним числом отменили зарплатное условие для льготы по НДС. Закон принят 25 апреля, а льгота – с 1 апреля. Получается, что с 01.04 по 25.04 кафе пробивали чеки с НДС.

Но это не ошибка, пояснили в ФНС. На тот момент таковы были нормы НК. Поэтому формировать чеки коррекции за этот период не надо.

Ранее владельцы кафе и ресторанов сетовали, что им придется перебивать заново огромное количество чеков.