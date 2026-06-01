Общепиту не придется переделывать чеки ККТ из-за льготы по НДС. ✋«Ночной бухгалтер» № 2188

Сегодня в выпуске:
ФНС разрешила общепиту не делать чеки коррекции из-за льготы по НДС.
Импортерам изменили декларацию и дали отсрочку по обеспечительном платежу.
С 1 июня начался прием заявлений на возврат НДФЛ от семей с детьми.
За прием на работу выпускников предлагают снижать тариф страховых взносов.
К концу года подешевеет ипотека.
Чеки ККТ
Общепиту задним числом отменили зарплатное условие для льготы по НДС. Закон принят 25 апреля, а льгота – с 1 апреля. Получается, что с 01.04 по 25.04 кафе пробивали чеки с НДС.
Но это не ошибка, пояснили в ФНС. На тот момент таковы были нормы НК. Поэтому формировать чеки коррекции за этот период не надо.
Ранее владельцы кафе и ресторанов сетовали, что им придется перебивать заново огромное количество чеков.
Импорт
Для импортеров из стран ЕАЭС ввели СПОТ и обеспечительный платеж. Но пока его можно не платить. Временное освобождение от обеспечительного платежа действует:
для импорта из Армении, Казахстана и Киргизии — до 1 июля;
для импорта и Беларуси — до 1 ноября.
Еще для импортеров утвердили новую форму декларации по косвенным налогам.
Налоговая выплата
С сегодняшнего дня на Госуслугах можно подать заявление на возврат НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми с доходом ниже 1,5 прожиточных минимума.
Вернут разницу между удержанным НДФЛ и исчисленным по ставке 6% от дохода за прошлый год.
Выпускники
При трудоустройстве молодых специалистов без опыта работы работодателям обещают пониженный тариф страховых взносов 15%.
Законопроект с такой нормой НК внесен в Госдуму.
Льготу хотят ввести для организаций и ИП, принимающих на работу лиц, которые впервые заключают трудовой договор по специальности в течение одного года после окончания колледжа.
Ипотека
По прогнозам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова к концу 2026 года ставки по ипотеке упадут ниже 15%. Это сделает ипотеку более доступной. Такое случится, если ставка ЦБ будет на уровне 10 — 11%.
Ожидается, что к концу года ключевая ставка будет как раз 10%.
