Линейный руководитель: кто это, какие функции выполняет и чем отличается от функционального 

Самое главное:
Линейный руководитель — это управленец операционного уровня. Он ставит задачи специалистам, контролирует качество результатов и KPI.
В разных компаниях это может быть руководитель отдела, мастер участка, заведующий отделением.
Функции и обязанности линейного управленца зависят от требований компании. Работодатель смотрит на профессиональные и на гибкие навыки операционного руководителя.
Линейный и функциональный руководитель — это разные должности с разным набором задач и полномочий.
Должность линейного руководителя — не финальная точка карьеры, возможен горизонтальный или вертикальный рост.
Линейный руководитель — кто это простыми словами
Линейный руководитель — это управленец в компании, который распределяет задачи в команде, создает благоприятный рабочий климат, разрабатывает систему мотивации и контролирует качество результатов.
На современном рынке труда линейный руководитель давно перестал восприниматься как просто «старший специалист, который ставит задачи». Его компетенции намного шире — он мотиватор и связующее звено между командой и высшим руководством.
Кто относится к линейным руководителям: примеры должностей
Должность линейного директора встречается в различных сферах — IT, производстве, торговле, финансовом секторе и других областях.
Примеры линейных руководителей в офисе
В офисных компаниях линейный руководитель управляет группой или отделом. Он распределяет задачи внутри команды, отвечает за KPI и помогает сотрудникам достигать лучших результатов.
К линейным руководителям в офисе относятся:
руководитель отдела бухгалтерии;
руководитель отдела продаж;
начальник клиентского отдела;
тимлид команды разработки;
руководитель call-центра;
менеджер группы сопровождения клиентов;
руководитель тендерного отдела;
супервайзер;
руководитель HR-отдела.
Например, руководитель бухгалтерии планирует работу отдела, ставит задачи подчиненным, организует обучение, взаимодействует с госорганами.
Примеры линейных руководителей на производстве
На производстве линейные руководители отвечают за организацию работы смен, участков или цехов. Их главная задача — обеспечить бесперебойный производственный процесс и соблюдение технологий.
К линейным руководителям на производстве относятся:
мастер участка;
начальник смены;
начальник цеха;
бригадир;
руководитель производственного участка;
старший механик;
начальник склада.
Например, мастер участка контролирует работу сотрудников на линии, следит за соблюдением техники безопасности, распределяет задачи и отвечает за выполнение производственного плана.
Примеры линейных руководителей в медицинских организациях
В медицинской сфере линейные руководители координируют работу персонала, организуют процессы внутри отделения и отвечают за качество оказания услуг.
К линейным руководителям в медицинских организациях относятся:
заведующий отделением;
старшая медицинская сестра;
начальник лаборатории;
старший врач смены;
руководитель регистратуры;
начальник службы скорой помощи;
руководитель диагностического центра.
Например, заведующий отделением распределяет нагрузку между врачами, контролирует соблюдение медицинских стандартов и организует работу отделения в ежедневном режиме.
Место линейного руководителя в структуре управления
В иерархической модели компании линейный руководитель находится на низовом уровне. Он работает с командой напрямую, глубоко погружается в процессы и предоставляет необходимые отчеты руководству.
Линейный руководитель обеспечивает баланс между требованиями высших менеджеров и возможностями команды.
Его место в структуре управления можно представить следующим образом:
Уровень управления
Кто входит
Основные задачи
Высшее руководство
Генеральный директор, собственник бизнеса, СЕО, топ-менеджеры
Определяют стратегию компании, ставят глобальные цели, принимают ключевые решения
Средний уровень управления
Руководители больших отделов (с подразделениями), начальники департаментов
Организуют работу подразделений, контролируют выполнение планов, управляют сотрудниками
Линейные руководители
Тимлиды, мастера смен, супервайзеры, старшие специалисты
Ставят ежедневные задачи сотрудникам, распределяют работу, контролируют процессы
Функции и обязанности линейного руководителя
Линейный руководитель участвует в повседневной деятельности компании и на операционном уровне помогает ей достигать поставленных целей. Его задача — организовать процессы так, чтобы сотрудники понимали свои задачи и выполняли их вовремя.
Основные функции и обязанности линейного руководителя:
ставить задачи сотрудникам и объяснять порядок работы;
распределять нагрузку внутри команды;
контролировать сроки и качество выполнения задач;
следить за соблюдением внутренних правил и регламентов;
помогать сотрудникам решать рабочие вопросы;
контролировать дисциплину и посещаемость;
адаптировать новых сотрудников;
участвовать в обучении и развитии команды;
оценивать результаты работы сотрудников;
передавать руководству информацию о работе подразделения;
отвечать за выполнение планов и KPI;
координировать взаимодействие между сотрудниками и другими отделами.
Линейный руководитель может брать на себя задачи исполнителей в сложных ситуациях. Например, руководитель отдела продаж может не только управлять менеджерами, но и сам вести переговоры с ключевыми клиентами.
Линейный и функциональный руководитель — в чем разница
На производствах с линейно-функциональной структурой управления отличия между линейным и функциональным руководителем просматриваются более четко. В ИТ-сфере роли могут быть смешаны.
Есть примеры компаний с матричной оргструктурой, в которых обязанности линейного и функционального руководителя выполняет один человек.
Например, начальник отдела маркетинга или ИТ. Для своих подчиненных он является линейным руководителем: оценивает эффективность, ставит задачи, подписывает отпуска. А для всей компании он выступает как функциональный руководитель — определяет стандарты маркетинга или разработки, которым следуют сотрудники из других отделов.
Основные отличия показали в таблице:
Критерий
Линейный руководитель
Функциональный руководитель
Главная задача
Организовать работу команды и выполнить план
Развивать отдельное направление или функцию компании
Чем управляет
Сотрудниками и ежедневными процессами
Методами, стандартами и системой работы
С кем работает
С конкретной командой или подразделением
С несколькими отделами или всей компанией
За что отвечает
За выполнение задач, сроки, дисциплину, результат команды
За качество процессов, стратегию и экспертизу в своей области
Участвует ли в ежедневной работе сотрудников
Да, постоянно
Обычно косвенно
Основной фокус
Операционная работа
Экспертная и методологическая работа
Примеры должностей
Начальник смены, руководитель отдела продаж, мастер участка
Финансовый директор, HR-директор, IT-директор, директор по маркетингу
Например, руководитель отдела продаж ежедневно контролирует менеджеров и выполнение запланированных задач. Коммерческий директор разрабатывает систему продаж для всей компании и определяет стратегию развития.
Чтобы отдел работал нормально, руководитель отдела продаж должен применять эти стандарты (разработанные коммерческим директором) в своей команде и давать обратную связь коммерческому директору.
При оценке линейного руководителя смотрят на результаты команды и на то, как он ей управляет
Качества сильного линейного руководителя:
умеет понятно ставить задачи и объяснять требования;
быстро принимает решения в рабочих ситуациях;
сохраняет спокойствие в стрессовых ситуациях;
умеет договариваться и находить общий язык с разными людьми;
может разрешать конфликты внутри команды;
готов брать ответственность за результат подразделения;
умеет мотивировать сотрудников;
разбирается в рабочих процессах;
способен обучать и адаптировать новых сотрудников;
умеет работать с отчетностью и показателями эффективности;
внимателен к деталям и организационным вопросам;
способен одновременно контролировать несколько задач.
Хороший линейный руководитель умеет адаптировать свой стиль управления — лавировать между строгостью и лояльностью. Слишком жесткие методы могут демотивировать команду, а общение без субординации — наоборот, расслабить и затруднить исполнение требований высшего руководства.
Карьерный рост линейного руководителя
Талантливый специалист может стать линейным руководителем в среднем через 1–3 года работы в компании. А чтобы вырасти до управленца следующего уровня, нужно изучать компанию «изнутри», браться за сложные задачи, развивать стратегическое мышление, общаться с высшим начальством. Спустя 3–5 лет можно претендовать на более высокую должность.
Примеры пути линейных руководителей:
Начальная точка
Следующая ступень
Дальнейший рост
Мастер смены
Начальник участка
Руководитель производственного цеха
Управляющий магазином
Региональный управляющий
Директор розничной сети
Тимлид
Руководитель отдела разработки
ИТ-директор
Руководитель поддержки пользователей
Руководитель клиентского сервиса
Операционный директор
Должность линейного руководителя дает возможность расти как горизонтально, так и вертикально. В первом случае — больше проектов, клиентов, шире региональный охват. Во втором — переход на уровень высшего менеджмента, более высокооплачиваемая должность, прямая коммуникация с собственником бизнеса.
