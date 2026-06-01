Линейный руководитель: кто это, какие функции выполняет и чем отличается от функционального 

Линейный и функциональный руководитель — в чем разница

На производствах с линейно-функциональной структурой управления отличия между линейным и функциональным руководителем просматриваются более четко. В ИТ-сфере роли могут быть смешаны.

Есть примеры компаний с матричной оргструктурой, в которых обязанности линейного и функционального руководителя выполняет один человек.

Например, начальник отдела маркетинга или ИТ. Для своих подчиненных он является линейным руководителем: оценивает эффективность, ставит задачи, подписывает отпуска. А для всей компании он выступает как функциональный руководитель — определяет стандарты маркетинга или разработки, которым следуют сотрудники из других отделов.

Основные отличия показали в таблице:

Критерий Линейный руководитель Функциональный руководитель Главная задача Организовать работу команды и выполнить план Развивать отдельное направление или функцию компании Чем управляет Сотрудниками и ежедневными процессами Методами, стандартами и системой работы С кем работает С конкретной командой или подразделением С несколькими отделами или всей компанией За что отвечает За выполнение задач, сроки, дисциплину, результат команды За качество процессов, стратегию и экспертизу в своей области Участвует ли в ежедневной работе сотрудников Да, постоянно Обычно косвенно Основной фокус Операционная работа Экспертная и методологическая работа Примеры должностей Начальник смены, руководитель отдела продаж, мастер участка Финансовый директор, HR-директор, IT-директор, директор по маркетингу

Например, руководитель отдела продаж ежедневно контролирует менеджеров и выполнение запланированных задач. Коммерческий директор разрабатывает систему продаж для всей компании и определяет стратегию развития.

Чтобы отдел работал нормально, руководитель отдела продаж должен применять эти стандарты (разработанные коммерческим директором) в своей команде и давать обратную связь коммерческому директору.