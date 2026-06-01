Если отпуск выпадает на праздничные дни: как считать и оформлять

Какие дни относятся к нерабочим
В соответствии со ст. 112 ТК нерабочие праздничные дни в РФ выглядят так:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
Все выходные дни и переносы в 2026 году можно посмотреть в нашем производственном календаре.
Помимо федеральных существуют еще и региональные праздники. У «Клерка» есть производственные календари для Татарстана и Башкортостана, в которых указаны в том числе региональные праздничные дни.
Отпускные с праздниками и продолжительность отдыха
Ст. 139 ТК определяет порядок выплаты отпускных. Согласно действующему законодательству, все праздничные даты, которые выпадают на время отдыха сотрудника, автоматически увеличивают общую длительность отпуска.
Важно понимать разницу между пропуском рабочих дней и отдыхом в нерабочие дни. Если отпускные с праздниками не рассчитываются как обычные выплаты, то сам период отпуска увеличивается по ст. 120 ТК.
Параметр
Характеристика
Базовая продолжительность
28 календарных дней по ст. 115 ТК
Влияние праздников на срок
Нерабочие дни увеличивают длительность отпуска
Оплата праздничных дней
Не производится
Принимать и увольнять работников, а также оформлять отпуска научим на курсе профпереподготовки с дипломом «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы научитесь вести кадровый учет, оформлять все виды рабочего времени, вести воинский учет и работать в 1С:ЗУП. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 75%: 8 250 рублей вместо
33 000 рублей. Срок акции ограничен.
Методика определения продолжительности отдыха и выплаты зарплаты
Для расчета отпускных используют формулу для вычисления среднедневного заработка. Общая формула выглядит следующим образом:
(Доход за год / 12 месяцев) / 29,3
Число 29,3 — это среднее количество календарных дней в месяце.
При вычислении итоговой суммы выплаты необходимо исключить праздничные даты из общего количества дней отпуска:
Средний дневной заработок х (Общее кол-во дней – Праздники)
Для наглядности вот так выглядит сравнение двух сценариев:
Базовый отпуск: 28 календарных дней без учета выходных.
Отпуск с учетом праздников: длительность увеличивается на количество нерабочих дат (например, майские праздники).
Особенности учета региональных и федеральных дат в отпуске
Периоды нерабочих праздничных дней, которые приходятся на отпускное время, не входят в число полагающихся сотруднику календарных дней по ст. 120 ТК. Это правило распространяется как на общероссийские даты, так и на местные праздники, которые установлены законами субъектов РФ.
Региональные праздники в отпуске обрабатываются по тем же принципам, что и федеральные каникулы. Если конкретный субъект не исключает дату из общего периода отдыха, тогда этот день добавляется к продолжительности отпуска. Однако это касается только нерабочих дней.
Порядок оформления и проверки данных
При оформлении отпуска необходимо учитывать, что нерабочие праздничные дни исключаются из расчетного периода для выплаты. Стоит помнить, что по ч. 9 ст. 136 ТК отпускные выплачивают не позднее, чем за 3 календарных дня до начала отпуска.
Важно соблюдать сроки оформления документов и правильно их заполнять. Если отпуск предоставляют на определенный срок, то фактическая продолжительность будет зависеть от количества выпавших праздников. Переносить эти даты невозможно, так как они привязаны к конкретным датам в календаре.
