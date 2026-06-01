Если отпуск выпадает на праздничные дни: как считать и оформлять

Особенности учета региональных и федеральных дат в отпуске

Периоды нерабочих праздничных дней, которые приходятся на отпускное время, не входят в число полагающихся сотруднику календарных дней по ст. 120 ТК. Это правило распространяется как на общероссийские даты, так и на местные праздники, которые установлены законами субъектов РФ.

Региональные праздники в отпуске обрабатываются по тем же принципам, что и федеральные каникулы. Если конкретный субъект не исключает дату из общего периода отдыха, тогда этот день добавляется к продолжительности отпуска. Однако это касается только нерабочих дней.