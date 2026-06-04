Минфин считает, что налоговая реформа-2026 не нанесла вреда бизнесу. 🎈«Ночной бухгалтер» № 2191

Сегодня в выпуске:
В Минфине уверены, что не перегнули палку с налогами в 2026 году.
За плохого бухгалтера ответит директор.
Работодателей хотят штрафовать за обман с зарплатой в вакансиях.
Заявление на уменьшение патента на взносы лучше подавать заранее.
Пенсионные накопления молчунов переведут в ПДС.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Налоговая реформа-2026
С поступлением налогов от бизнеса а первые 5 месяцев 2026 года все нормально, они растут. А значит налоговые реформы не привели к перегрузке бизнеса, считают в Минфине.
«Были риски того, что мы можем где-то перегнуть палку, но нет, не перегнули», – констатировал глава ведомства Антон Силуанов.
ИИ проверяет «первичку» и реквизиты за бухгалтеров
В Альфа-Лизинге нейросеть за 2 минуты обрабатывает документы: оцифровывает сканы, находит нужные для проверки сведения в «1С» и CRM, получает актуальные реквизиты контрагента и все сверяет. На выходе — чек-лист проверки и файл для «1С». Показываем, как это работает.
Плохой бухгалтер
Если главбух работал плохо, то дисциплинарную ответственность за это по нормам ТК может понести директор.
Если у директора в должностной инструкции сказано, что он должен контролировать работу подчиненных, то за некачественную работу бухгалтера директору грозит: замечание, выговор или увольнение. Такое разъяснение дал Роструд.
Обманные вакансии
Иногда в вакансии указана зарплата от 100 тыс. рублей, а когда человек страивается на работу, ему платят только 50 тыс. рублей.
В Госдуме предложили штрафовать работодателей за такой обман. Размер штрафа будет зависеть от разрыва между обещанной и фактической суммой. Если разрыв менее 20%, то штраф от 50 до 100 тыс. рублей, если более 50% – от 200 до 500 тыс. рублей.
ПСН
ИП на ПСН имеют право на уменьшение налога на фиксированные взносы. ФНС рекомендует подать уведомление (по форме КНД 1112021) заблаговременно, до того, как наступит срок уплаты налога по патенту. Так можно избежать отрицательного сальдо на ЕНС.
Если у ИП несколько патентов, по всем можно составить одно уведомление на уменьшение.
ПДС
Если вы не перевели свои пенсионные накопления в НПФ, и они хранятся в СФР под управлением ВЭБ, их переведут в программу долгосрочных сбережений. Такой законопроект готовит Минфин.
Эти средства будут наследоваться и их можно будет получить в случае особых жизненных ситуаций.
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