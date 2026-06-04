Минфин считает, что налоговая реформа-2026 не нанесла вреда бизнесу. 🎈«Ночной бухгалтер» № 2191

Плохой бухгалтер

Если главбух работал плохо, то дисциплинарную ответственность за это по нормам ТК может понести директор.

Если у директора в должностной инструкции сказано, что он должен контролировать работу подчиненных, то за некачественную работу бухгалтера директору грозит: замечание, выговор или увольнение. Такое разъяснение дал Роструд.