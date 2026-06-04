Как на УСН «Доходы» уменьшить налог на страховые взносы
На УСН «Доходы» страховые взносы за сотрудников учитывают для уменьшения налога только после фактической уплаты. Начисленные, но не оплаченные взносы учесть нельзя.
Взносы за сотрудников уменьшают налог, а не налоговую базу. Учет происходит в периоде фактической уплаты взносов.
В декларации суммы взносов отражают в строках 140—143 раздела 2.1.1 нарастающим итогом.
По п. 3.1 ст. 346.21 НК действует ограничение — сумма вычета не должна превышать 50% от начисленного налога или авансов.
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