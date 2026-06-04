Как на УСН «Доходы» уменьшить налог на страховые взносы

ИП на УСН вправе уменьшить налог на страховые взносы. Без сотрудников предприниматель вправе снизить налог без ограничений, а если есть работники — только на 50%.

На УСН «Доходы» страховые взносы за сотрудников учитывают для уменьшения налога только после фактической уплаты. Начисленные, но не оплаченные взносы учесть нельзя.

Взносы за сотрудников уменьшают налог, а не налоговую базу. Учет происходит в периоде фактической уплаты взносов.

В декларации суммы взносов отражают в строках 140—143 раздела 2.1.1 нарастающим итогом.

По п. 3.1 ст. 346.21 НК действует ограничение — сумма вычета не должна превышать 50% от начисленного налога или авансов.

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