Какой налог в 2026 году будет за подарок от близкого родственника, дальнего родственника, чужого человека

Дарение денег от физлиц
На основании пункта 18.1 статьи 217 НК не облагаются НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физлиц в порядке дарения.
Исключение:
недвижимость;
транспорт;
ценные бумаги;
цифровая валюта и ЦФА;
доли, паи.
Таким образом, если один человек дарит другому человеку деньги, то этот подарок не облагается НДФЛ. И не важно, кем приходятся друг другу эти люди.
Не облагается налогом дарение денег как между родственниками, так и между чужими людьми.
В частности, не облагаются НДФЛ переводы с карту на карту. Такое разъяснение дал Минфин в письме от 07.08.2025 № 03-04-05/76745 и ФНС в письме от 11.02.2025 № БС-16-11/33@.
Но эта льгота не действует для иноагентов.
Дарение жилой недвижимости между родственниками
Если речь идет о дарении между родственниками, то согласно пункту 18.1 статьи 217 НК не облагаются налогом любые подарки, в том числе и те, которые содержатся в перечне исключений при освобождении от НДФЛ доходов от дарения.
То есть родственники могут дарить друг другу без налоговых последствий недвижимость, транспорт, ценные бумаги и т. д.
Но освобождаются от налога подарки только от тех родственников, которые считаются близкими или членами семьи по нормам Семейного Кодекса.
Их перечень приведен в НК:
супруги;
родители;
усыновители;
дети, в том числе усыновленные;
дедушки и бабушки;
внуки;
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.
Если квартиру вам подарил родственник, не входящий в этот список (например, прабабушка или двоюродный брат), то такой доход облагается НДФЛ.
Однако можно через суд доказать, что данный родственник для вас близкий (письмо ФНС от 27.12.2023 № БС-4-11/16416@).
Норма про освобождение от НДФЛ дарения между родственниками не действует для тех, кто хотя бы один день в году числился иноагентом.
Дарение жилой недвижимости между чужими людьми
Если квартиру вам подарил дальний родственник, друг, знакомый то такой доход облагается НДФЛ.
База по НДФЛ – кадастровая стоимость недвижимости на 1 января года, в котором прошла сделка дарения.
Ставка НДФЛ:
13% с дохода до 2,4 млн рублей;
15% с дохода свыше 2,4 млн рублей.
Для лимита 2,4 млн по ставкам 13% и 15% учитывают также доход от продажи имущества, страховые выплаты, дивиденды, проценты по вкладам, от ценных бумаг.
За доход от дарения надо отчитаться – сдать декларацию 3-НДФЛ.
Дарение нежилой недвижимости между родственниками
Норма НК (п. 18.1 ст. 217) о льготе по НДФЛ при дарении недвижимости между родственниками не содержит исключений и оговорок по видам недвижимости.
Соответственно, строго по букве НК не облагается НДФЛ подаренная родственником недвижимость, даже если она нежилая и может использоваться для бизнеса.
Такое разъяснение есть в письмах Минфина от 09.02.2026 № 03-04-05/9020, от 22.08.2025 № 03-04-05/82414, от 10.04.2025 № 03-04-05/35604.
Но это не значит, что к сделке по дарению бизнес-недвижимости от родственников у ФНС не будет налоговых претензий.
ФНС считает, что норма про льготу по НДФЛ применяется только для недвижимости, используемой в личных целях. Напомним, в НК такого исключения нет, но ФНС все равно настаивает, что это так.
Такая позиция, в частности, изложена в письме ФНС от 24.07.2023 № БС-4-11/9359@.
Решения судов по этому вопросу противоречивы.
Например, в деле № А42-3385/2020 вывод судов: при дарении здания магазина от ИП-отца ИП-сыну нельзя применять льготу по НДФЛ, а нужно платить налог по УСН с внереализационного дохода.
Вместе с тем есть недавнее решение суда по делу № А50-28917/2023, по которому удалось отстоять льготу при дарении недвижимости от мамы-ИП дочери-ИП.
В решении суда говорится, что отношения по дарению между близкими родственниками по своей природе не предполагают предпринимательского характера сделки, поскольку имущество меняет своего собственника, но остается внутри круга лиц, связанных между собой близким родством.
Налоги при дарении: таблица для разных ситуаций
Когда надо, а когда не надо платить НДФЛ при дарении, смотрите в наше таблице
Подарок
Даритель
Близкий родственник
Дальний родственник или чужой человек
Деньги
НДФЛ нет
НДФЛ нет
Недвижимость
НДФЛ нет
НДФЛ по ставкам:
Доход = кадастровая стоимость
Бизнес-недвижимость
НДФЛ нет.
Но это мнение, возможно, придется доказывать через суд
НДФЛ по ставкам:
Доход = кадастровая стоимость
Автомобиль
НДФЛ нет
НДФЛ по ставкам:
Доход = рыночная стоимость
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