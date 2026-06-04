Какой налог в 2026 году будет за подарок от близкого родственника, дальнего родственника, чужого человека

Дарение денег от физлиц

На основании пункта 18.1 статьи 217 НК не облагаются НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физлиц в порядке дарения.

Исключение:

недвижимость;

транспорт;

ценные бумаги;

цифровая валюта и ЦФА;

доли, паи.

Таким образом, если один человек дарит другому человеку деньги, то этот подарок не облагается НДФЛ. И не важно, кем приходятся друг другу эти люди.

Не облагается налогом дарение денег как между родственниками, так и между чужими людьми.

В частности, не облагаются НДФЛ переводы с карту на карту. Такое разъяснение дал Минфин в письме от 07.08.2025 № 03-04-05/76745 и ФНС в письме от 11.02.2025 № БС-16-11/33@.

Но эта льгота не действует для иноагентов.