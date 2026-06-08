НДС-лимит на УСН могут оставить на уровне 20 млн руб. ⏫«Ночной бухгалтер» № 2193

Сегодня в выпуске:
В ближайшие 3 года снижать лимит дохода для НДС на УСН не будут.
Для НДФЛ-вычета на лекарства нужны сканы чеков из аптеки и рецепт.
Технологический сбор введут на 3 месяца позже.
Пять тысяч импортеров отправили ДОПП через СПОТ.
Четырехдневку на законодательном уровне вводить не будут.
Главред рекомендует.
Мем дня.
НДС-лимит
По поручению президента Владимира Путина лимит дохода для НДС на УСН могут зафиксировать на уровне 20 млн рублей.
То есть снижения до 15 млн в 2027 году и 10 млн в 2028 году не будет.
Об этом объявил глава Минфина Антон Силуанов.
НДФЛ-вычет
По расходам на покупку лекарств можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для этого нужны чеки из аптеки и рецепты.
Прикрепить чеки к декларации 3-НДФЛ можно в виде сканов. ФНС подсказала, что можно сохранять чеки в мобильном приложении «Проверка чеков» или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», отсканировав QR‑код. Таким образом чек не потеряется.
Научим налоговому сопровождению физических лиц и поможем освоить все инструменты для прибыльной работы: от консультации до комплексного ведения клиентов на курсе повышения квалификации «Бухгалтер для физлиц». Помимо теоретических знаний вы получите инструменты для поиска клиентов, договоры на услуги и памятки для клиентов, а еще научитесь заполнять 3-НДФЛ для всех видов вычетов. После получения курса вы получите официальное удостоверение, которое мы внесем в ФИС ФРДО. Цена курса со скидкой 49%: 7 599 рублей вместо
14 900 рублей.
Технологический сбор
С 1 сентября 2026 года должны были ввести технологический сбор на смартфоны, компьютеры и светотехнику.
Но по просьбе бизнеса это мероприятие пока отложили – до 1 декабря 2026 года.
СПОТ
Система прослеживаемости ожидаемых поставок товаров (СПОТ) в обязательном порядке заработала с 1 июня.
Через нее 5 тыс. импортеров уже сформировали более 15 тыс. документов о предстоящей поставке (ДОПП) на сумму 50 млрд рублей. Сумма налога по этим документам — 10 млрд рублей.
Технология СПОТ, которая является коммуникацией плательщиков, ФНС и Таможенной службы, работает, констатировал глава ФНС Даниил Егоров.
4-дневка
Минтруд считает, что законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю не нужно, потому что и сейчас это возможно. Например, можно работать частично в офисе, частично удаленно.
Кстати, по опросу 53% россиян выступают за введение четырехдневки. Чаще всего за такой график голосует молодежь до 35 лет.
Напомним, эта неделя будет 4-дневной.
Главред рекомендует
ИИ-решения для вашего бизнеса, которые доказали эффективность.
Повышение цены на суммы НДС: должен ли арендатор компенсировать налог.
Как бухгалтеру работать с внештатными специалистами: 6 частых проблем и решений.
Инструменты и функции электронных таблиц, которые упрощают работу бухгалтера.
Работа бухгалтера с WB: контрольные точки ОСВ и отрицательные комиссии — вебинар 09.06.2026, в 11:00 мск.
Мем дня
Ваша не против работать 4 дня в неделю редакция
Начать дискуссию