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НДС-лимит на УСН могут оставить на уровне 20 млн руб. ⏫«Ночной бухгалтер» № 2193

НДС-лимит на УСН могут оставить на уровне 20 млн руб. ⏫«Ночной бухгалтер» № 2193

Лимит по НДС на 2027 год снижать не будут.

Сегодня в выпуске:

  • В ближайшие 3 года снижать лимит дохода для НДС на УСН не будут.

  • Для НДФЛ-вычета на лекарства нужны сканы чеков из аптеки и рецепт.

  • Технологический сбор введут на 3 месяца позже.

  • Пять тысяч импортеров отправили ДОПП через СПОТ.

  • Четырехдневку на законодательном уровне вводить не будут.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

НДС-лимит

По поручению президента Владимира Путина лимит дохода для НДС на УСН могут зафиксировать на уровне 20 млн рублей.

То есть снижения до 15 млн в 2027 году и 10 млн в 2028 году не будет.

Об этом объявил глава Минфина Антон Силуанов.

НДФЛ-вычет

По расходам на покупку лекарств можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для этого нужны чеки из аптеки и рецепты.

Прикрепить чеки к декларации 3-НДФЛ можно в виде сканов. ФНС подсказала, что можно сохранять чеки в мобильном приложении «Проверка чеков» или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», отсканировав QR‑код. Таким образом чек не потеряется.

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Технологический сбор

С 1 сентября 2026 года должны были ввести технологический сбор на смартфоны, компьютеры и светотехнику.

Но по просьбе бизнеса это мероприятие пока отложили – до 1 декабря 2026 года.

СПОТ

Система прослеживаемости ожидаемых поставок товаров (СПОТ) в обязательном порядке заработала с 1 июня.

Через нее 5 тыс. импортеров уже сформировали более 15 тыс. документов о предстоящей поставке (ДОПП) на сумму 50 млрд рублей. Сумма налога по этим документам — 10 млрд рублей.

Технология СПОТ, которая является коммуникацией плательщиков, ФНС и Таможенной службы, работает, констатировал глава ФНС Даниил Егоров.

4-дневка

Минтруд считает, что законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю не нужно, потому что и сейчас это возможно. Например, можно работать частично в офисе, частично удаленно.

Кстати, по опросу 53% россиян выступают за введение четырехдневки. Чаще всего за такой график голосует молодежь до 35 лет.

Напомним, эта неделя будет 4-дневной.

Главред рекомендует

Мем дня

НДС-лимит на УСН могут оставить на уровне 20 млн руб. ⏫«Ночной бухгалтер» № 2193

Ваша не против работать 4 дня в неделю редакция

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