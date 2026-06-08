НДС-лимит на УСН могут оставить на уровне 20 млн руб. ⏫«Ночной бухгалтер» № 2193

НДФЛ-вычет

По расходам на покупку лекарств можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для этого нужны чеки из аптеки и рецепты.

Прикрепить чеки к декларации 3-НДФЛ можно в виде сканов. ФНС подсказала, что можно сохранять чеки в мобильном приложении «Проверка чеков» или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», отсканировав QR‑код. Таким образом чек не потеряется.