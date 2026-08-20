Налоговые каникулы для ИП на УСН и ПСН закончатся в 2026 году. 📛«Ночной бухгалтер» № 2245

Налоговые каникулы

Ставку 0% по УСН и ПСН в рамках налоговых каникул новые ИП могут применять два года. Но налоговые каникулы действуют только до конца этого года. С 2027 года такой льготы не будет.

Поэтому те ИП, которые открылись в 2026 году, могут пользоваться этой льготой только один год, а не два, предупреждает Минфин.

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