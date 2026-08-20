Налоговые каникулы для ИП на УСН и ПСН закончатся в 2026 году. 📛«Ночной бухгалтер» № 2245

Сегодня в выпуске:
ИП могут 2 года применять ставки 0% по УСН и ПСН, но не дольше, чем до 01.01.2027.
Страховка к авиабилету командированного сотрудника облагается страховыми взносами.
Легкая промышленность просит льготы из-за проблем со кладами маркетплейсов.
Данные о пенсионном стаже можно исправить.
В России снизились цены.
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Мем дня.
Налоговые каникулы
Ставку 0% по УСН и ПСН в рамках налоговых каникул новые ИП могут применять два года. Но налоговые каникулы действуют только до конца этого года. С 2027 года такой льготы не будет.
Поэтому те ИП, которые открылись в 2026 году, могут пользоваться этой льготой только один год, а не два, предупреждает Минфин.
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Командировка
Вместе с авиабилетами при командировке за границу сотрудник купил полис ДМС на случай непредвиденных ситуаций во время перелета. По авансовому отчету работодатель возместил ему эти расходы.
Но Минфин предупредил, такие расходы не входят в перечень необлагаемых. На них нужно начислить страховые взносы.
Проблемы текстильщиков
Текстильная отрасль столкнулась со сбоем логистических цепочек из-за атак БПЛА на склады маркетплейса. Это привело к заморозке оборотных средств и снижению рентабельности.
В этой связи бизнес просит правительство о мерах поддержки:
включить предприятий легкой промышленности в перечень отраслей, нуждающихся в первоочередных мерах господдержки при ЧС;
дать отсрочку по налогам и взносам;
ввести мораторий на пени и штрафы;
субсидировать ставки по кредитам.
Корректировка ИЛС
Если в вашем лицевом пенсионном счете отражены не все данные о стаже, это можно исправить.
СФР пояснил, что через Госуслуги можно подать заявление о корректировке ИЛС. Например, можно добавить период работы, отпуска по уходу за ребенком и т. д.
Снижение цен
Уже третью неделю подряд Росстат фиксирует дефляцию. На минувшей неделе она была 0,02%, ранее 0,06%.
Снижаются цены на овощи, кефир, сыр, сметану, творог, маргарин, чай.
Что касается инфляции, в июне она была 6,02%, в июле снизилась до 5,98%, следует из данных ЦБ.
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Мем дня
Ваша не ощущает снижения цен редакция
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