Сезон повесток: явиться, нельзя игнорировать. 🫡«Ночной бухгалтер» № 2250

Неявка по повестке

Нельзя игнорировать повестку только потому, что человек уверен в своей отсрочке, предупреждает адвокат. Наличие законного основания для отсрочки и обязанность реагировать на повестку — разные юридические вопросы.

В системе могут быть некорректные данные. Если вам пришла повестка, важно подготовить документы, подтверждающие отсрочку или освобождение, явиться в военкомат и добиться внесения корректных данных.

За неявку без уважительной причины могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей и применить дополнительные меры воздействия. Например, ограничить право на управление автомобилем.