Сезон повесток: явиться, нельзя игнорировать. 🫡«Ночной бухгалтер» № 2250

Сегодня в выпуске:
Юрист объяснил, почему нельзя игнорировать повестку.
ФНС напомнила, как бизнесу быстро узнать и подтвердить налоговый режим.
Долги можно взыскать с закрытой компании.
Власти хотят отменить патенты для иностранцев.
В сервисах ЭДО появился обмен черновиками документов.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Неявка по повестке
Нельзя игнорировать повестку только потому, что человек уверен в своей отсрочке, предупреждает адвокат. Наличие законного основания для отсрочки и обязанность реагировать на повестку — разные юридические вопросы.
В системе могут быть некорректные данные. Если вам пришла повестка, важно подготовить документы, подтверждающие отсрочку или освобождение, явиться в военкомат и добиться внесения корректных данных.
За неявку без уважительной причины могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей и применить дополнительные меры воздействия. Например, ограничить право на управление автомобилем.
Налоговый режим
Часто для взаимодействия с контрагентами, банками и площадками госзакупок бизнесу нужно подтвердить применение спецрежима. Получить юридически значимую выписку о режиме можно в личном кабинете, напоминает ФНС.
Как получить выписку:
авторизоваться в ЛК налогоплательщика;
перейти в нужный раздел:
для ИП: «Жизненные ситуации» — «Сменить/уточнить систему налогообложения»;
для ЮЛ: «Сведения о ЮЛ» — «Сведения о специальных налоговых режимах».
нажать кнопку «Запросить выписку о применении специальных налоговых режимов» и дождаться формирования документа. Он появится в истории запросов.
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Взыскание долгов
После исключения компании из ЕГРЮЛ взыскать задолженность непосредственно с нее уже нельзя. Но, если у бывшего должника осталось имущество, кредитор может использовать специальную процедуру его распределения, поясняет юрист.
Кредитор может подать в арбитраж заявление. Суд назначит арбитражного управляющего, который соберет имущество и распределит его по очередности.
На подачу заявления у кредитора есть целых 5 лет с момента ликвидации должника.
Ужесточения для мигрантов
Власти хотят отменить трудовые патенты и разрешить временный въезд иностранцам, которые уже заключили трудовые договоры. Законопроект внесен в Госудуму.
Так мигранты будут привязаны к конкретному предприятию, а переход в другую организацию или регион будет запрещен. За нарушение предусмотрено выдворение из страны.
Черновики по ЭДО
В сервисах ЭДО появилась поддержка межоператорского обмена черновиками документов.
Компании смогут заранее готовить документы и передавать их контрагентам, даже если они пользуются услугами разных операторов ЭДО. Это должно сократить ручное заполнение документов и количество ошибок.
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Мем дня
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