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Сезон повесток: явиться, нельзя игнорировать. 🫡«Ночной бухгалтер» № 2250

Сезон повесток: явиться, нельзя игнорировать. 🫡«Ночной бухгалтер» № 2250

Неявка по повестке из военкомата обойдется в 30 тыс. рублей и лишение прав, даже для студента-очника.

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Сегодня в выпуске:

  • Юрист объяснил, почему нельзя игнорировать повестку.

  • ФНС напомнила, как бизнесу быстро узнать и подтвердить налоговый режим.

  • Долги можно взыскать с закрытой компании.

  • Власти хотят отменить патенты для иностранцев.

  • В сервисах ЭДО появился обмен черновиками документов.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Неявка по повестке

Нельзя игнорировать повестку только потому, что человек уверен в своей отсрочке, предупреждает адвокат. Наличие законного основания для отсрочки и обязанность реагировать на повестку — разные юридические вопросы.

В системе могут быть некорректные данные. Если вам пришла повестка, важно подготовить документы, подтверждающие отсрочку или освобождение, явиться в военкомат и добиться внесения корректных данных.

За неявку без уважительной причины могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей и применить дополнительные меры воздействия. Например, ограничить право на управление автомобилем.

Налоговый режим

Часто для взаимодействия с контрагентами, банками и площадками госзакупок бизнесу нужно подтвердить применение спецрежима. Получить юридически значимую выписку о режиме можно в личном кабинете, напоминает ФНС.

Как получить выписку:

  • авторизоваться в ЛК налогоплательщика;

  • перейти в нужный раздел:

    • для ИП: «Жизненные ситуации» — «Сменить/уточнить систему налогообложения»;

    • для ЮЛ: «Сведения о ЮЛ» — «Сведения о специальных налоговых режимах».

  • нажать кнопку «Запросить выписку о применении специальных налоговых режимов» и дождаться формирования документа. Он появится в истории запросов.

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Взыскание долгов

После исключения компании из ЕГРЮЛ взыскать задолженность непосредственно с нее уже нельзя. Но, если у бывшего должника осталось имущество, кредитор может использовать специальную процедуру его распределения, поясняет юрист.

Кредитор может подать в арбитраж заявление. Суд назначит арбитражного управляющего, который соберет имущество и распределит его по очередности.

На подачу заявления у кредитора есть целых 5 лет с момента ликвидации должника.

Ужесточения для мигрантов

Власти хотят отменить трудовые патенты и разрешить временный въезд иностранцам, которые уже заключили трудовые договоры. Законопроект внесен в Госудуму.

Так мигранты будут привязаны к конкретному предприятию, а переход в другую организацию или регион будет запрещен. За нарушение предусмотрено выдворение из страны.

Черновики по ЭДО

В сервисах ЭДО появилась поддержка межоператорского обмена черновиками документов.

Компании смогут заранее готовить документы и передавать их контрагентам, даже если они пользуются услугами разных операторов ЭДО. Это должно сократить ручное заполнение документов и количество ошибок.

Главред рекомендует

Мем дня

Сезон повесток: явиться, нельзя игнорировать. 🫡«Ночной бухгалтер» № 2250

Ваша по долгу службы много работает с черновиками редакция

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