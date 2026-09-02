Бизнесу готовят 263 реформы для улучшения условий работы. 🛠«Ночной бухгалтер» № 2254

Сегодня в выпуске:
Власти обещают провести реформы для улучшения условий ведения бизнеса.
С 1 октября — новый порядок расчета НДС по длящимся договорам.
Маркетплейсы уже принимают цифровые рубли.
ЭПД можно подписать через «Госключ».
С 1 сентября 2026 года возраст в магазине можно подтвердить через MAX.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Реформы
Власти занялись разработкой национальной модели целевых условий ведения бизнеса. В основе — международная методика. Цель — устранение административных барьеров и снижение издержек для предпринимателей.
Реформы (их заявлено 263) затронут регистрацию бизнеса, налогообложение, энергетическую инфраструктуру, международную торговлю и финансовые услуги.
НДС — новые правила
С 1 октября 2026 года меняется порядок расчета НДС в рамках длящихся договоров.
С этой даты заработает новое правило: если после подписания договора поставщик становится плательщиком НДС (из-за поправок в НК), а покупатель лишается права на вычет, то сумму налога рассчитывают расчетным способом на базе договорной цены.
При этом оформлять счета‑фактуры не нужно.
Подтяните теорию, научитесь вести учет НДС в 1С, формировать счета-фактуры и заполнять декларацию на курсе повышения квалификации «Учет НДС-2026». После курса выдадим удостоверение ФИС ФРДО на 120 ак. часов. Сейчас приобрести курс можно со скидкой 66% за 8 746 руб. вместо 26 000 руб. Записаться.
Маркетплейсы
Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» запустили оплату заказов цифровым рублем.
Пользователи могу воспользоваться новым функционалом при оформлении покупок. Пока опция реализована в десктопных версиях сайтов. Оплата цифровым рублем через мобильное приложение — только в смартфонах на Android.
«Госключ» и ЭПД
С 1 сентября оформление электронных перевозочных документов (ЭПД) стало обязательным для всех участников логистической цепочки.
Подписывать эти документы можно через «Госключ». Это бесплатное решение уже интегрировано с сервисами 10 из 16 операторов ИС ЭПД.
Чтобы подписать электронный документ, его формируют в сервисе оператора, выбирают подписание через «Госключ» и подтверждают действие в самом приложении или через «Госуслуги».
Цифровой профиль
С 1 сентября 2026 года покупатели могут подтверждать возраст, личность и право на льготы через национальный мессенджер MAX. А все российские магазины обязаны предоставить им такую возможность.
При этом люди сами решают, какой документ им удобнее предъявить: бумажный или цифровой. Просто вариантов стало больше.
А вы уже завели цифровой профиль в MAX?
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