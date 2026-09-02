Бизнесу готовят 263 реформы для улучшения условий работы. 🛠«Ночной бухгалтер» № 2254

НДС — новые правила

С 1 октября 2026 года меняется порядок расчета НДС в рамках длящихся договоров.

С этой даты заработает новое правило: если после подписания договора поставщик становится плательщиком НДС (из-за поправок в НК), а покупатель лишается права на вычет, то сумму налога рассчитывают расчетным способом на базе договорной цены.

При этом оформлять счета‑фактуры не нужно.

Подтяните теорию, научитесь вести учет НДС в 1С, формировать счета-фактуры и заполнять декларацию на курсе повышения квалификации «Учет НДС-2026». После курса выдадим удостоверение ФИС ФРДО на 120 ак. часов. Сейчас приобрести курс можно со скидкой 66% за 8 746 руб. вместо 26 000 руб. Записаться.