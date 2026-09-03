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Обзоры для бухгалтера
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Путин призвал не «закручивать гайки» для бизнеса. 🔩«Ночной бухгалтер» № 2255

Путин призвал не «закручивать гайки» для бизнеса. 🔩«Ночной бухгалтер» № 2255

Президент подчеркнул необходимость снижения административной нагрузки на предпринимателей.

4 открытия

Сегодня в выпуске:

  • Путин призвал к снижению нагрузки на бизнес.

  • Минфин объяснил порядок вычета НДС по импортным товарам.

  • По кадровым документам нужно отслеживать дату оформления.

  • Налоговая может признать расходы бизнеса при оплате с личной карты.

  • У молодых предпринимателей возникают трудности с налогами.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Избыточный контроль

3 сентября 2026 года на пленарной сессии ВЭФ глава государства заявил, что необходимо снижать административную нагрузку на бизнес.

<…> бессмысленно, вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок, избыточного контроля и надзора — пояснил Президент.

Читатели «Клерка» иронизируют:

Путин призвал не «закручивать гайки» для бизнеса. 🔩«Ночной бухгалтер» № 2255

НДС по импорту

Минфин уточнил, какие документы позволяют организациям принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию России.

Вычет НДС по импортным товарам можно подтвердить только декларацией на товары. При этом НК не предусматривает проставления на декларации таможенных отметок.

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Кадровые документы

С 1 сентября изменились нормы ТК. Работодателям теперь важно проверять даты в кадровых документах. Разница между оформлением до и после 1 сентября может повлиять на то, какие требования ТК нужно применять.

Например, запрет на установление испытательного срока теперь распространяется на женщин с детьми до трех лет. Раньше было — до полутора лет. Поэтому условие об испытании нужно оценить с учетом даты заключения трудового договора.

Расходы по личной карте

Организация вправе компенсировать директору или сотруднику покупки для бизнеса, которые они оплатили своими деньгами, поясняет эксперт.

НК не связывает признание расходов с конкретным способом оплаты. Для налогового учета важны экономическая обоснованность и документальное подтверждение затрат. Поэтому при оплате корпоративных покупок личными деньгами нужно сохранять документы и фиксировать, для каких целей компания понесла расходы.

Недостаток знаний

50% молодых предпринимателей до 35 лет успешно проходит этап открытия бизнеса. А дальше возникают трудности.

Чаще всего у бизнесменов возникают проблемы в договорной работе, понимании налоговых обязательств и ведении бухгалтерии, а также в маркетинге и привлечении клиентов.

P. S. Бухгалтеры без работы не останутся!

Главред рекомендует

Мем дня

Путин призвал не «закручивать гайки» для бизнеса. 🔩«Ночной бухгалтер» № 2255

Ваша не боится остаться без работы редакция

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