Путин призвал не «закручивать гайки» для бизнеса. 🔩«Ночной бухгалтер» № 2255

Сегодня в выпуске:
Путин призвал к снижению нагрузки на бизнес.
Минфин объяснил порядок вычета НДС по импортным товарам.
По кадровым документам нужно отслеживать дату оформления.
Налоговая может признать расходы бизнеса при оплате с личной карты.
У молодых предпринимателей возникают трудности с налогами.
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Мем дня.
Избыточный контроль
3 сентября 2026 года на пленарной сессии ВЭФ глава государства заявил, что необходимо снижать административную нагрузку на бизнес.
<…> бессмысленно, вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок, избыточного контроля и надзора — пояснил Президент.
Читатели «Клерка» иронизируют:
НДС по импорту
Минфин уточнил, какие документы позволяют организациям принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию России.
Вычет НДС по импортным товарам можно подтвердить только декларацией на товары. При этом НК не предусматривает проставления на декларации таможенных отметок.
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Кадровые документы
С 1 сентября изменились нормы ТК. Работодателям теперь важно проверять даты в кадровых документах. Разница между оформлением до и после 1 сентября может повлиять на то, какие требования ТК нужно применять.
Например, запрет на установление испытательного срока теперь распространяется на женщин с детьми до трех лет. Раньше было — до полутора лет. Поэтому условие об испытании нужно оценить с учетом даты заключения трудового договора.
Расходы по личной карте
Организация вправе компенсировать директору или сотруднику покупки для бизнеса, которые они оплатили своими деньгами, поясняет эксперт.
НК не связывает признание расходов с конкретным способом оплаты. Для налогового учета важны экономическая обоснованность и документальное подтверждение затрат. Поэтому при оплате корпоративных покупок личными деньгами нужно сохранять документы и фиксировать, для каких целей компания понесла расходы.
Недостаток знаний
50% молодых предпринимателей до 35 лет успешно проходит этап открытия бизнеса. А дальше возникают трудности.
Чаще всего у бизнесменов возникают проблемы в договорной работе, понимании налоговых обязательств и ведении бухгалтерии, а также в маркетинге и привлечении клиентов.
P. S. Бухгалтеры без работы не останутся!
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