Путин призвал не «закручивать гайки» для бизнеса. 🔩«Ночной бухгалтер» № 2255

НДС по импорту

Минфин уточнил, какие документы позволяют организациям принять к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию России.

Вычет НДС по импортным товарам можно подтвердить только декларацией на товары. При этом НК не предусматривает проставления на декларации таможенных отметок.

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