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Предложение: туристический налог должны платить туристы. 👥«Ночной бухгалтер» № 2258

Предложение: туристический налог должны платить туристы. 👥«Ночной бухгалтер» № 2258

Отели вместо налогоплательщиков турналога могут стать налоговыми агентами.

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Сегодня в выпуске:

  • Плательщиками туристического налога могут стать сами туристы.

  • В 2027 году пенсии будут назначать в беззаявительном порядке.

  • За 2026 год декларацию 3-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме.

  • Женщинам предложили идти в декрет в начале беременности, а потом перед родами работать.

  • После перехода на электронные платежки за ЖКУ по-прежнему можно будет возможность получать бумажные.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Туристический налог

Плательщиками туристического налога сейчас являются гостиницы. Предложили сделать плательщиками туристов, а гостиницы будут налоговыми агентами. Они будут взимать этот налог у гостей и перечислять его в бюджет.

В счете на оплату номера сумма налога будет отражаться отдельной строкой.

Пенсии-2027

Сейчас будущие пенсионеры направляют в СФР заявление о назначении пенсии. С 2027 года пенсию будут назначать автоматически.

У СФР есть для этого все необходимые данные – о возрасте, стаже, пенсионных баллах.

Новая норма касается выхода на пенсию по общим основаниям.

Для досрочной пенсии по-прежнему надо будет писать заявление.

3-НДФЛ

Изменят форму 3-НДФЛ. В нее добавят приложение 5.1 для расчета инвестиционных вычетов и вычетов на долгосрочные сбережения. В приложении 5 останется расчет только социальных и стандартных вычетов.

Сдавать декларацию по новой форме надо будет за 2026 год с 01.01.2027.

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Декрет

Сейчас в декретный отпуск уходят с 30-ой недели беременности. Предложили перенести его на более ранний срок по желанию женщины. То есть можно будет выйти в декрет в первые недели беременности.

Дело в том, что в этот период бывает токсикоз. Чтобы не брать больничный, можно будет перенести на это время декретный отпуск.

Платежки за ЖКУ

С 1 сентября 2027 года квитанции за коммуналку будут направлять в электронном виде через Госуслуги. Но для тех, кто там не зарегистрирован, обязаловки не будет. Они по-прежнему будут получать бумажные платежки.

Более того, пользователи портала также смогут отказаться от электронных платежных документов и им будут присылать бумажные. Порядок учета такого выбора определит правительство.

Главред рекомендует

Мем дня

Предложение: туристический налог должны платить туристы. 👥«Ночной бухгалтер» № 2258

Ваша получает квитанции за коммуналку через интернет и оплачивает так же редакция

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