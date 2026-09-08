Предложение: туристический налог должны платить туристы. 👥«Ночной бухгалтер» № 2258

Туристический налог

Плательщиками туристического налога сейчас являются гостиницы. Предложили сделать плательщиками туристов, а гостиницы будут налоговыми агентами. Они будут взимать этот налог у гостей и перечислять его в бюджет.

В счете на оплату номера сумма налога будет отражаться отдельной строкой.