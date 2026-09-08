Предложение: туристический налог должны платить туристы. 👥«Ночной бухгалтер» № 2258

Сегодня в выпуске:
Плательщиками туристического налога могут стать сами туристы.
В 2027 году пенсии будут назначать в беззаявительном порядке.
За 2026 год декларацию 3-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме.
Женщинам предложили идти в декрет в начале беременности, а потом перед родами работать.
После перехода на электронные платежки за ЖКУ по-прежнему можно будет возможность получать бумажные.
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Туристический налог
Плательщиками туристического налога сейчас являются гостиницы. Предложили сделать плательщиками туристов, а гостиницы будут налоговыми агентами. Они будут взимать этот налог у гостей и перечислять его в бюджет.
В счете на оплату номера сумма налога будет отражаться отдельной строкой.
Пенсии-2027
Сейчас будущие пенсионеры направляют в СФР заявление о назначении пенсии. С 2027 года пенсию будут назначать автоматически.
У СФР есть для этого все необходимые данные – о возрасте, стаже, пенсионных баллах.
Новая норма касается выхода на пенсию по общим основаниям.
Для досрочной пенсии по-прежнему надо будет писать заявление.
3-НДФЛ
Изменят форму 3-НДФЛ. В нее добавят приложение 5.1 для расчета инвестиционных вычетов и вычетов на долгосрочные сбережения. В приложении 5 останется расчет только социальных и стандартных вычетов.
Сдавать декларацию по новой форме надо будет за 2026 год с 01.01.2027.
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Декрет
Сейчас в декретный отпуск уходят с 30-ой недели беременности. Предложили перенести его на более ранний срок по желанию женщины. То есть можно будет выйти в декрет в первые недели беременности.
Дело в том, что в этот период бывает токсикоз. Чтобы не брать больничный, можно будет перенести на это время декретный отпуск.
Платежки за ЖКУ
С 1 сентября 2027 года квитанции за коммуналку будут направлять в электронном виде через Госуслуги. Но для тех, кто там не зарегистрирован, обязаловки не будет. Они по-прежнему будут получать бумажные платежки.
Более того, пользователи портала также смогут отказаться от электронных платежных документов и им будут присылать бумажные. Порядок учета такого выбора определит правительство.
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