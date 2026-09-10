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За выдуманный телефонный номер клиента в чеке ККТ будет штраф. 📞«Ночной бухгалтер» № 2260

За выдуманный телефонный номер клиента в чеке ККТ будет штраф. 📞«Ночной бухгалтер» № 2260

Фейковые контакты покупателей в кассовых чеках недопустимы.

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Сегодня в выпуске:

  • В чеках ККТ надо указывать номер телефона покупателя.

  • В ходе выездных проверок крупного бизнеса стали в 3 раза больше доначислять налогов.

  • Мигранты будут платить НДФЛ не только за себя, но и за своих детей.

  • Декретниц надо будет обучать за счет работодателя.

  • Работники не обязаны скрывать свою зарплату от коллег.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Чеки ККТ

В кассовом чеке (тег 1008) надо корректно указывать реквизит «телефон или электронный адрес покупателя».

Иногда это поле заполняют выдуманными сведениями, указывают во всех чеках один и тот же номер телефона или электронной почты. Это чревато штрафом, предупреждает ФНС.

Контакты покупателя в чеке должны быть реальными!

Кстати, по данным платформы ОФД чаще всего чеки с ошибками встречаются в Иркутской области (6% от общего числа) и в Марий Эл – 5%.

ВНП

Выездных проверок крупного бизнеса в первом полугодии 2026 года стало в 2 раза больше, чем годом ранее. А сумма доначисленных налогов выросла в 3 раза – до 16,3 млрд руб.

В ФНС рассказали, что до назначения проверки предлагают бизнесу добровольно уточнить налоговые обязательства, и только в отношении отказавшихся назначают ВНП.

Налоги иностранцев

С 2027 года работающие иностранцы будут платить налог за неработающих членов семьи. Речь идет о фиксированном платеже по НДФЛ.

Ограничение числа неработающих членов семей предусмотрено Концепцией государственной миграционной политики, отметили в МВД.

В частности, после введения новых критериев для зачисления детей иностранцев в школы их количество снизилось на 20%.

Учеба в декрете

В Госдуму внесли проект, по которому работодатели обязать обеспечивать сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком доступ к повышению квалификации, профпереподготовке и стажировкам за счет компании. Срок обучения – не менее 40 часов в год.

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Зарплата коллеги

Если сотрудник рассказал коллегам о размере своей зарплаты, наказать за это нельзя, даже если запрет на разглашение таких сведений прописан в трудовом договоре или ЛНА организации.

Эксперт подчеркнул, что работники имеют право делиться с коллегами информацией о размере своей зарплаты. И никакими нормативными актами работодателя такой запрет установить нельзя.

А вы знаете, сколько зарабатывают ваши коллеги?

Главред рекомендует

Мем дня

За выдуманный телефонный номер клиента в чеке ККТ будет штраф. 📞«Ночной бухгалтер» № 2260

Ваша не интересуется зарплатами коллег редакция

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