За выдуманный телефонный номер клиента в чеке ККТ будет штраф. 📞«Ночной бухгалтер» № 2260

Сегодня в выпуске:
В чеках ККТ надо указывать номер телефона покупателя.
В ходе выездных проверок крупного бизнеса стали в 3 раза больше доначислять налогов.
Мигранты будут платить НДФЛ не только за себя, но и за своих детей.
Декретниц надо будет обучать за счет работодателя.
Работники не обязаны скрывать свою зарплату от коллег.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Чеки ККТ
В кассовом чеке (тег 1008) надо корректно указывать реквизит «телефон или электронный адрес покупателя».
Иногда это поле заполняют выдуманными сведениями, указывают во всех чеках один и тот же номер телефона или электронной почты. Это чревато штрафом, предупреждает ФНС.
Контакты покупателя в чеке должны быть реальными!
Кстати, по данным платформы ОФД чаще всего чеки с ошибками встречаются в Иркутской области (6% от общего числа) и в Марий Эл – 5%.
ВНП
Выездных проверок крупного бизнеса в первом полугодии 2026 года стало в 2 раза больше, чем годом ранее. А сумма доначисленных налогов выросла в 3 раза – до 16,3 млрд руб.
В ФНС рассказали, что до назначения проверки предлагают бизнесу добровольно уточнить налоговые обязательства, и только в отношении отказавшихся назначают ВНП.
Налоги иностранцев
С 2027 года работающие иностранцы будут платить налог за неработающих членов семьи. Речь идет о фиксированном платеже по НДФЛ.
Ограничение числа неработающих членов семей предусмотрено Концепцией государственной миграционной политики, отметили в МВД.
В частности, после введения новых критериев для зачисления детей иностранцев в школы их количество снизилось на 20%.
Учеба в декрете
В Госдуму внесли проект, по которому работодатели обязать обеспечивать сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком доступ к повышению квалификации, профпереподготовке и стажировкам за счет компании. Срок обучения – не менее 40 часов в год.
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Зарплата коллеги
Если сотрудник рассказал коллегам о размере своей зарплаты, наказать за это нельзя, даже если запрет на разглашение таких сведений прописан в трудовом договоре или ЛНА организации.
Эксперт подчеркнул, что работники имеют право делиться с коллегами информацией о размере своей зарплаты. И никакими нормативными актами работодателя такой запрет установить нельзя.
А вы знаете, сколько зарабатывают ваши коллеги?
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Ваша не интересуется зарплатами коллег редакция