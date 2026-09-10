За выдуманный телефонный номер клиента в чеке ККТ будет штраф. 📞«Ночной бухгалтер» № 2260

Чеки ККТ

В кассовом чеке (тег 1008) надо корректно указывать реквизит «телефон или электронный адрес покупателя».

Иногда это поле заполняют выдуманными сведениями, указывают во всех чеках один и тот же номер телефона или электронной почты. Это чревато штрафом, предупреждает ФНС.

Контакты покупателя в чеке должны быть реальными!

Кстати, по данным платформы ОФД чаще всего чеки с ошибками встречаются в Иркутской области (6% от общего числа) и в Марий Эл – 5%.