Ивановым, Петровым, Соколовым будут чаще блокировать счета. ❌«Ночной бухгалтер» № 2269

Сегодня в выпуске:
Банки будут блокировать счета клиентов, чьи ФИО и дата рождения совпадают с данными из перечня РФМ.
Пенсионерам и предпенсионерам придется держать деньги на ПДС 5 лет, чтобы получить 36 тыс. господдержки.
Расходы на защиту от БПЛА можно будет учесть при расчете налога.
Много возвратов и мало чеков – сигнал о нарушении с ККТ.
С разрешения работодателя можно принести в офис свой стул.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Блокировка счетов
Росфинмониторинг подготовил проект, по которому при частичном совпадении данных клиента с данными лица из перечня РФМ, банки будут блокировать счета. Срок блокировки – 5 рабочих дней.
Это связано с тем, что люди из списка лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности, могут изменить одну букву в фамилии или еще что-то незначительное, чтобы избежать блокировки. Эту лазейку перекроют.
Эксперты предупреждают, что под удар могут попасть добропорядочные граждане с распространенными фамилиями – Иванов, Петров, Смирнов, Кузнецов, Попов, Соколов, Лебедев, Козлов, Новиков, Морозов.
ПДС
Многие пенсионеры и предпенсионеры вносят на ПДС 36 тыс. руб., а через год получают господдержку и забирают 72 тыс. То есть программа долгосрочных сбережений для них работает как краткосрочная.
Чтобы этого не было, хотят ввести минимальный срок хранения денег на ПДС для целей господдержки – 5 лет. Впрочем, в Минфине обсуждают и более жесткие варианты – 7 лет или 10.
Защита от БПЛА
Минфин готовит поправки в НК, которые позволят бизнесу включать в расходы затраты на оборону от атак БПЛА.
Чтобы обосновать расходы, нужны:
приказ руководителя со ссылкой на угрозы, географию объекта и статистику атак;
договор и платежки.
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Нарушения с ККТ
Отсутствие чеков ККТ 60 месяцев и 30% возвратных чеков за последние 30 дней – основания для проверок по ККТ, заявляют налоговики.
В УФНС назвали самые частые нарушения по кассам, которые выявляются при проверках:
неприменение ККТ при расчетах наличными или картой,
выдача предчека вместо фискального,
применение ККТ не по адресу ее регистрации либо отсутствие зарегистрированной кассы,
расчеты без ККТ при ее наличии либо нарушения в составе обязательных реквизитов кассового чека.
Офис
Свое рабочее место в офисе можно обустроить самостоятельно. Можно принести в офис собственный ортопедический стул, увлажнитель воздуха или другие вещи для комфорта.
Но такое возможно, только если работодатель не установил на это запрет, предупреждает эксперт.
Дополнительное обустройство рабочего места в разумных пределах закону не противоречит, но важно мнение работодателя.
А вы на работе сидите на «казенном» стуле или принесенном из дома?
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Мем дня
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