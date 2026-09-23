Ивановым, Петровым, Соколовым будут чаще блокировать счета. ❌«Ночной бухгалтер» № 2269

Блокировка счетов

Росфинмониторинг подготовил проект, по которому при частичном совпадении данных клиента с данными лица из перечня РФМ, банки будут блокировать счета. Срок блокировки – 5 рабочих дней.

Это связано с тем, что люди из списка лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности, могут изменить одну букву в фамилии или еще что-то незначительное, чтобы избежать блокировки. Эту лазейку перекроют.

Эксперты предупреждают, что под удар могут попасть добропорядочные граждане с распространенными фамилиями – Иванов, Петров, Смирнов, Кузнецов, Попов, Соколов, Лебедев, Козлов, Новиков, Морозов.