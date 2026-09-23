БСН 22 09
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Ивановым, Петровым, Соколовым будут чаще блокировать счета. ❌«Ночной бухгалтер» № 2269

Ивановым, Петровым, Соколовым будут чаще блокировать счета. ❌«Ночной бухгалтер» № 2269

Однофамильцам экстремистов на 5 дней смогут заблокировать счет.

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Сегодня в выпуске:

  • Банки будут блокировать счета клиентов, чьи ФИО и дата рождения совпадают с данными из перечня РФМ.

  • Пенсионерам и предпенсионерам придется держать деньги на ПДС 5 лет, чтобы получить 36 тыс. господдержки.

  • Расходы на защиту от БПЛА можно будет учесть при расчете налога.

  • Много возвратов и мало чеков – сигнал о нарушении с ККТ.

  • С разрешения работодателя можно принести в офис свой стул.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Блокировка счетов

Росфинмониторинг подготовил проект, по которому при частичном совпадении данных клиента с данными лица из перечня РФМ, банки будут блокировать счета. Срок блокировки – 5 рабочих дней.

Это связано с тем, что люди из списка лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности, могут изменить одну букву в фамилии или еще что-то незначительное, чтобы избежать блокировки. Эту лазейку перекроют.

Эксперты предупреждают, что под удар могут попасть добропорядочные граждане с распространенными фамилиями – Иванов, Петров, Смирнов, Кузнецов, Попов, Соколов, Лебедев, Козлов, Новиков, Морозов.

ПДС

Многие пенсионеры и предпенсионеры вносят на ПДС 36 тыс. руб., а через год получают господдержку и забирают 72 тыс. То есть программа долгосрочных сбережений для них работает как краткосрочная.

Чтобы этого не было, хотят ввести минимальный срок хранения денег на ПДС для целей господдержки – 5 лет. Впрочем, в Минфине обсуждают и более жесткие варианты – 7 лет или 10.

Защита от БПЛА

Минфин готовит поправки в НК, которые позволят бизнесу включать в расходы затраты на оборону от атак БПЛА.

Чтобы обосновать расходы, нужны:

  • приказ руководителя со ссылкой на угрозы, географию объекта и статистику атак;

  • договор и платежки.

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Нарушения с ККТ

Отсутствие чеков ККТ 60 месяцев и 30% возвратных чеков за последние 30 дней – основания для проверок по ККТ, заявляют налоговики.

В УФНС назвали самые частые нарушения по кассам, которые выявляются при проверках:

  • неприменение ККТ при расчетах наличными или картой,

  • выдача предчека вместо фискального,

  • применение ККТ не по адресу ее регистрации либо отсутствие зарегистрированной кассы,

  • расчеты без ККТ при ее наличии либо нарушения в составе обязательных реквизитов кассового чека.

Офис

Свое рабочее место в офисе можно обустроить самостоятельно. Можно принести в офис собственный ортопедический стул, увлажнитель воздуха или другие вещи для комфорта.

Но такое возможно, только если работодатель не установил на это запрет, предупреждает эксперт.

Дополнительное обустройство рабочего места в разумных пределах закону не противоречит, но важно мнение работодателя.

А вы на работе сидите на «казенном» стуле или принесенном из дома?

Главред рекомендует

Мем дня

Ивановым, Петровым, Соколовым будут чаще блокировать счета. ❌«Ночной бухгалтер» № 2269

Ваша имеет в штате редакторов с фамилией Иванова и Петрова редакция

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