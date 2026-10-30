Проект по НК принят в первом чтении, готовятся поправки к нему. ✅«Ночной бухгалтер» № 2296

Сегодня в выпуске:
Госдума в первом чтении приняла масштабные поправки в НК.
Долги по налогам могут взыскать с дружественной компании.
Готовят семь новых ФСБУ.
Если в городе закрыли налоговую инспекцию, оформить льготу люди могут в МФЦ.
Отдых будет длиннее, если взять отпуск между праздниками.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Поправки в НК
Законопроект № 617-9 с масштабными поправками в НК принят в первом чтении. До 12 ноября будут готовы поправки ко второму чтению.
Введут НДС 22% на зарубежные товары с маркетплейсов.
НДФЛ на пассивные доходы будет от 13% до 22% вместо нынешних 13% – 15%.
Взносы на травматизм пропишут в НК.
На ПСН уменьшение налога на взносы будет в автоматическом порядке.
Взыскание налоговых долгов
Суд разрешил ФНС взыскать долги по налогам компании № 1 с компании № 2.
Налоговики усмотрели взаимозависимость двух организаций. Они работали по одному адресу, имели одних и тех же заказчиков, а сотрудники и имущество из компании № 1 были переведены в компанию № 2.
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ФСБУ
Минфин опубликовал проект плана разработки ФСБУ.
До 2033 года утвердят 7 новых ФСБУ, обновит 2 ФСБУ и 1 ПБУ.
В частности, изменят ФСБУ 9/2025 «Доходы», ФСБУ 10/2026 «Расходы» и ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».
Утвердят новые ФСБУ «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность», «Некоммерческая деятельность», «Финансовые инструменты» и «Долговые затраты». Также планируется разработать ФСБУ «Биологические активы», «Бухгалтерская отчетность» и «Регулируемые активы и регулируемые обязательства».
Оформление налоговых льгот
Как передать документы по налоговым льготам, если единственная налоговая инспекция в городе закрылась? Такой вопрос человек задал в чате ФНС.
Налоговики предложили четыре способа передачи документов в такой ситуации:
через ЛК на сайте ФНС;
в МФЦ;
по почте;
лично в любой налоговой инспекции в любом городе.
Отпуск
Если взять отпуск до длинных выходных, после них или между ними, отдых продлится дольше.
Эксперт привел примеры для 2027 года:
отпуск с 11 по 15 января = отдых 18 дней подряд;
отпуск с 24 по 26 февраля = отдых 8 дней подряд;
отпуск с 9 по 12 марта = отдых 9 дней подряд;
отпуск с 4 по 7 мая = отдых 10 дней подряд;
отпуск с 1 по 3 ноября = отдых 9 дней подряд.
Но надо иметь в виду, что отпуск в месяце с небольшим числом рабочих дней может уменьшить общую сумму дохода за этот месяц. То есть в материальном плане невыгодно брать отпуск в месяцы, где много праздничных дней и мало рабочих.
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