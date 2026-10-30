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Проект по НК принят в первом чтении, готовятся поправки к нему. ✅«Ночной бухгалтер» № 2296

Проект по НК принят в первом чтении, готовятся поправки к нему. ✅«Ночной бухгалтер» № 2296

Депутаты одобрили поправки в НК РФ.

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Сегодня в выпуске:

  • Госдума в первом чтении приняла масштабные поправки в НК.

  • Долги по налогам могут взыскать с дружественной компании.

  • Готовят семь новых ФСБУ.

  • Если в городе закрыли налоговую инспекцию, оформить льготу люди могут в МФЦ.

  • Отдых будет длиннее, если взять отпуск между праздниками.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Поправки в НК

Законопроект № 617-9 с масштабными поправками в НК принят в первом чтении. До 12 ноября будут готовы поправки ко второму чтению.

Введут НДС 22% на зарубежные товары с маркетплейсов.

НДФЛ на пассивные доходы будет от 13% до 22% вместо нынешних 13% – 15%.

Взносы на травматизм пропишут в НК.

На ПСН уменьшение налога на взносы будет в автоматическом порядке.

Взыскание налоговых долгов

Суд разрешил ФНС взыскать долги по налогам компании № 1 с компании № 2.

Налоговики усмотрели взаимозависимость двух организаций. Они работали по одному адресу, имели одних и тех же заказчиков, а сотрудники и имущество из компании № 1 были переведены в компанию № 2.

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ФСБУ

Минфин опубликовал проект плана разработки ФСБУ.

До 2033 года утвердят 7 новых ФСБУ, обновит 2 ФСБУ и 1 ПБУ.

В частности, изменят ФСБУ 9/2025 «Доходы», ФСБУ 10/2026 «Расходы» и ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Утвердят новые ФСБУ «Участие в зависимых организациях и совместная деятельность», «Некоммерческая деятельность», «Финансовые инструменты» и «Долговые затраты». Также планируется разработать ФСБУ «Биологические активы», «Бухгалтерская отчетность» и «Регулируемые активы и регулируемые обязательства».

Оформление налоговых льгот

Как передать документы по налоговым льготам, если единственная налоговая инспекция в городе закрылась? Такой вопрос человек задал в чате ФНС.

Налоговики предложили четыре способа передачи документов в такой ситуации:

  • через ЛК на сайте ФНС;

  • в МФЦ;

  • по почте;

  • лично в любой налоговой инспекции в любом городе.

Отпуск

Если взять отпуск до длинных выходных, после них или между ними, отдых продлится дольше.

Эксперт привел примеры для 2027 года:

  • отпуск с 11 по 15 января = отдых 18 дней подряд;

  • отпуск с 24 по 26 февраля = отдых 8 дней подряд;

  • отпуск с 9 по 12 марта = отдых 9 дней подряд;

  • отпуск с 4 по 7 мая = отдых 10 дней подряд;

  • отпуск с 1 по 3 ноября = отдых 9 дней подряд.

Но надо иметь в виду, что отпуск в месяце с небольшим числом рабочих дней может уменьшить общую сумму дохода за этот месяц. То есть в материальном плане невыгодно брать отпуск в месяцы, где много праздничных дней и мало рабочих.

Главред рекомендует

Пятничный «Клерк»:

Мем дня

Проект по НК принят в первом чтении, готовятся поправки к нему. ✅«Ночной бухгалтер» № 2296

Ваша мечтает отдохнуть подольше, не теряя в деньгах редакция

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