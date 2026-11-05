Импортеры столкнулись с двойными налогами из-за СПОТ. 📝«Ночной бухгалтер» № 2299

Двойной налог импортеров

Импортеры из стран ЕАЭС оформляют ДОПП и платят обеспечительный платеж. Если в ДОПП ошибка или надо поменять перевозчика, исправления не допускаются. Надо делать новый ДОПП и снова платить обеспечительный платеж.

Переплату можно вернуть, но только после сдачи декларации по косвенным налогам и завершения ее камеральной проверки. То есть ждать возврата придется 3 месяца.

Вместе с тем ФНС обещает внедрить механизм корректировки сведений без повторной оплаты.