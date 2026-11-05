Импортеры столкнулись с двойными налогами из-за СПОТ. 📝«Ночной бухгалтер» № 2299

Сегодня в выпуске:
Из-за технических ошибок или смены перевозчика импортеры платят двойной налог.
Налог с процентов по вкладам будут удерживать сразу при их выплате.
Для детского пособия будут учитывать обороты по банковским картам.
Утвердили новые форматы фискальных данных.
Опаздывать на работу нельзя даже на 22 секунды.
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Мем дня.
Двойной налог импортеров
Импортеры из стран ЕАЭС оформляют ДОПП и платят обеспечительный платеж. Если в ДОПП ошибка или надо поменять перевозчика, исправления не допускаются. Надо делать новый ДОПП и снова платить обеспечительный платеж.
Переплату можно вернуть, но только после сдачи декларации по косвенным налогам и завершения ее камеральной проверки. То есть ждать возврата придется 3 месяца.
Вместе с тем ФНС обещает внедрить механизм корректировки сведений без повторной оплаты.
НДФЛ с процентов по вкладам
С 2027 года НДФЛ с процентов по вкладам будут считать по-новому. Налог будет удерживать сам банк, а потом ФНС сложит все доходы от разных банков и при необходимости доначислит налог.
Таким образом, капитализация вкладов в 2027 году уменьшится, ведь на вклад банк зачислит не всю сумму процентов, как сейчас, а за вычетом НДФЛ.
Исчезнет возможность до следующего года пользоваться деньгами, предназначенными для уплаты налога, поясняет эксперт.
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Детское пособие
С 1 апреля 2027 года при определении нуждаемости в детском пособии будут учитывать обороты по банковским счетам семьи.
В пособии откажут, если поступления на карты членов семьи составляют от 200% их дохода.
Еще одна поправка предполагает новый минимум дохода члена семьи для права на пособие – 10 МРОТ в год.
Кассовые чеки
С 1 марта 2027 года в кассовых чеках появится новый тег 1127 «признак дистанционного способа продажи товара» для маркированной продукции.
ФНС утвердила новые форматы фискальных данных.
Также в чеках теперь можно будет указывать систему налогообложения АУСН.
Кроме того, в предметах расчета появится обозначение «цифровая валюта».
Опоздание на работу
Если рабочий день начинается в 8-00, а сотрудник пришел на работу в 8:00:22 (на 22 секунды позже), то это считается опозданием.
Дисциплина труда обязательная для всех сотрудников, пояснил Роструд.
А ваш работодатель применяет секундомер для контроля за явками сотрудников?
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