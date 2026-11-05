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Импортеры столкнулись с двойными налогами из-за СПОТ. 📝«Ночной бухгалтер» № 2299

Импортеры столкнулись с двойными налогами из-за СПОТ. 📝«Ночной бухгалтер» № 2299

Исправить ДОПП нельзя. Если ошиблись, надо создать новый и снова заплатить обеспечительный платеж.

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Сегодня в выпуске:

  • Из-за технических ошибок или смены перевозчика импортеры платят двойной налог.

  • Налог с процентов по вкладам будут удерживать сразу при их выплате.

  • Для детского пособия будут учитывать обороты по банковским картам.

  • Утвердили новые форматы фискальных данных.

  • Опаздывать на работу нельзя даже на 22 секунды.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Двойной налог импортеров

Импортеры из стран ЕАЭС оформляют ДОПП и платят обеспечительный платеж. Если в ДОПП ошибка или надо поменять перевозчика, исправления не допускаются. Надо делать новый ДОПП и снова платить обеспечительный платеж.

Переплату можно вернуть, но только после сдачи декларации по косвенным налогам и завершения ее камеральной проверки. То есть ждать возврата придется 3 месяца.

Вместе с тем ФНС обещает внедрить механизм корректировки сведений без повторной оплаты.

НДФЛ с процентов по вкладам

С 2027 года НДФЛ с процентов по вкладам будут считать по-новому. Налог будет удерживать сам банк, а потом ФНС сложит все доходы от разных банков и при необходимости доначислит налог.

Таким образом, капитализация вкладов в 2027 году уменьшится, ведь на вклад банк зачислит не всю сумму процентов, как сейчас, а за вычетом НДФЛ.

Исчезнет возможность до следующего года пользоваться деньгами, предназначенными для уплаты налога, поясняет эксперт.

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Детское пособие

С 1 апреля 2027 года при определении нуждаемости в детском пособии будут учитывать обороты по банковским счетам семьи.

В пособии откажут, если поступления на карты членов семьи составляют от 200% их дохода.

Еще одна поправка предполагает новый минимум дохода члена семьи для права на пособие – 10 МРОТ в год.

Кассовые чеки

С 1 марта 2027 года в кассовых чеках появится новый тег 1127 «признак дистанционного способа продажи товара» для маркированной продукции.

ФНС утвердила новые форматы фискальных данных.

Также в чеках теперь можно будет указывать систему налогообложения АУСН.

Кроме того, в предметах расчета появится обозначение «цифровая валюта».

Опоздание на работу

Если рабочий день начинается в 8-00, а сотрудник пришел на работу в 8:00:22 (на 22 секунды позже), то это считается опозданием.

Дисциплина труда обязательная для всех сотрудников, пояснил Роструд.

А ваш работодатель применяет секундомер для контроля за явками сотрудников?

Главред рекомендует

Мем дня

Импортеры столкнулись с двойными налогами из-за СПОТ. 📝«Ночной бухгалтер» № 2299

Ваша не опаздывает на работу, потому что работает дома редакция

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