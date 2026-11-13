Если компания не работает, за директора надо платить взносы с МРОТ, чтобы ему дали 1 балл к пенсии. 💼«Ночной бухгалтер» № 2305

Фиксированные взносы

Адвокаты, нотариусы, оценщики, арбитражные управляющие и т. д. должны платить фиксированные взносы как ИП.

Но из-за несвоевременной передаче в ИФНС сведений о профессиональном статусе этих лиц налоговики не начисляли им взносы.

Сейчас некоторые из этих профессионалов получили доначисления аж за 8 лет, хотя срок исковой давности – 3 года. ФНС считает, что это законно.

Но суды не всегда с этим согласны. Например, управляющий исправно сдавал 3-НДФЛ с указанием своего статуса, о котором налоговики якобы не знали. В итоге суд отменил начисления за гранью 3-летнего срока.