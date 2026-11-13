Акция на подписку
Ozon Банк для бизнеса
Реклама
Обзоры для бухгалтера
Читать 3 мин
Если компания не работает, за директора надо платить взносы с МРОТ, чтобы ему дали 1 балл к пенсии. 💼«Ночной бухгалтер» № 2305

Если компания не работает, за директора надо платить взносы с МРОТ, чтобы ему дали 1 балл к пенсии. 💼«Ночной бухгалтер» № 2305

Взносы с МРОТ ввели, чтобы директор-учредитель не был в более выгодном положении, чем ИП.

200 просмотров9 открытий

Сегодня в выпуске:

  • Минфин объяснил, почему за директора нулевой фирмы надо платить взносы с МРОТ.

  • Поправки в НК исправили ко второму чтению.

  • ФНС начислила фиксированные взносы адвокатам и оценщикам за 8 прошлых лет.

  • Для селлеров ВБ и Озона будут суммировать ущерб для права на отсрочку по налогам.

  • Земельный и имущественный налоги физлиц растут не более чем на 10%.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Взносы с МРОТ

За директора организации надо платить взносы с МРОТ, даже если она не ведет деятельность. На это в очередной раз указал Минфин.

В ведомстве отметили, что:

  • взносы ввели, чтобы сблизить фискальную нагрузку директоров ООО и ИП;

  • за взносы с МРОТ молодой директор получит 1 пенсионный балл к будущей пенсии;

  • у директора-пенсионера будет перерасчет пенсии.

Поправки в НК

Минфин рассказал, какие изменения внесли в законопроект № 617-9 с поправками в НК:

  • обозначили виды деятельности на УСН, для которых регионы могут вводить пониженные ставки;

  • ИП – производителей кинопродукции освободят от НДС;

  • бесплатное питание и средства индивидуальной защиты, предоставленные физлицам, освободят от НДФЛ;

  • НДФЛ с процентов по вкладам банки будут удерживать по ставке 13%, а потом ФНС сделает перерасчет;

  • ЦБ будет передавать в ФНС данные о счетах физлиц, куда регулярно идут переводы от других физлиц.

Текст законопроекта с поправками ко второму чтению пока не опубликован.

На курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научитесь вести учет компании целиком: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчетность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС. Практические задачи можно отрабатывать в симуляторе 1С. После обучения получите диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО. Цена со скидкой: 60 000 ₽ вместо 75 000 ₽. Записаться.

Фиксированные взносы

Адвокаты, нотариусы, оценщики, арбитражные управляющие и т. д. должны платить фиксированные взносы как ИП.

Но из-за несвоевременной передаче в ИФНС сведений о профессиональном статусе этих лиц налоговики не начисляли им взносы.

Сейчас некоторые из этих профессионалов получили доначисления аж за 8 лет, хотя срок исковой давности – 3 года. ФНС считает, что это законно.

Но суды не всегда с этим согласны. Например, управляющий исправно сдавал 3-НДФЛ с указанием своего статуса, о котором налоговики якобы не знали. В итоге суд отменил начисления за гранью 3-летнего срока.

Пострадавшие селлеры

Если ущерб селлера от атак на склады маркетплейса превысил 5% от прошлогодней выручки, ему положена отсрочка по уплате налогов на 12 месяцев.

Теперь ущерб будут считать не по каждому маркетплейсу отдельно, а суммировать его (по Озону + ВБ).

Кроме того, для ИП и организаций, открытых с 01.12.2025, 5-процентный лимит отменили. При любом ущербе такой бизнес получит отсрочку.

Новые правила заработали с 12 ноября.

Имущественные налоги

В ФНС напомнили, что ежегодный рост земельного налога и налога на имущество для физлиц составляет не более 10%.

Между тем коэффициент 1,1 не применяется, если изменились характеристики объекта, для участков, используемых с нарушением земельного законодательства.

Если вы не согласны с кадастровой стоимостью, можно установить ее в размере рыночной стоимости через уполномоченное региональное учреждение или суд.

Напомним, имущественные налоги за 2025 год надо уплатить до 1 декабря 2026 года.

Главред рекомендует

Пятничный «Клерк»:

Мем дня

Если компания не работает, за директора надо платить взносы с МРОТ, чтобы ему дали 1 балл к пенсии. 💼«Ночной бухгалтер» № 2305

Ваша пока еще не уплатила свои имущественные налоги редакция

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка