Если компания не работает, за директора надо платить взносы с МРОТ, чтобы ему дали 1 балл к пенсии. 💼«Ночной бухгалтер» № 2305

Сегодня в выпуске:
Минфин объяснил, почему за директора нулевой фирмы надо платить взносы с МРОТ.
Поправки в НК исправили ко второму чтению.
ФНС начислила фиксированные взносы адвокатам и оценщикам за 8 прошлых лет.
Для селлеров ВБ и Озона будут суммировать ущерб для права на отсрочку по налогам.
Земельный и имущественный налоги физлиц растут не более чем на 10%.
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Взносы с МРОТ
За директора организации надо платить взносы с МРОТ, даже если она не ведет деятельность. На это в очередной раз указал Минфин.
В ведомстве отметили, что:
взносы ввели, чтобы сблизить фискальную нагрузку директоров ООО и ИП;
за взносы с МРОТ молодой директор получит 1 пенсионный балл к будущей пенсии;
у директора-пенсионера будет перерасчет пенсии.
Поправки в НК
Минфин рассказал, какие изменения внесли в законопроект № 617-9 с поправками в НК:
обозначили виды деятельности на УСН, для которых регионы могут вводить пониженные ставки;
ИП – производителей кинопродукции освободят от НДС;
бесплатное питание и средства индивидуальной защиты, предоставленные физлицам, освободят от НДФЛ;
НДФЛ с процентов по вкладам банки будут удерживать по ставке 13%, а потом ФНС сделает перерасчет;
ЦБ будет передавать в ФНС данные о счетах физлиц, куда регулярно идут переводы от других физлиц.
Текст законопроекта с поправками ко второму чтению пока не опубликован.
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Фиксированные взносы
Адвокаты, нотариусы, оценщики, арбитражные управляющие и т. д. должны платить фиксированные взносы как ИП.
Но из-за несвоевременной передаче в ИФНС сведений о профессиональном статусе этих лиц налоговики не начисляли им взносы.
Сейчас некоторые из этих профессионалов получили доначисления аж за 8 лет, хотя срок исковой давности – 3 года. ФНС считает, что это законно.
Но суды не всегда с этим согласны. Например, управляющий исправно сдавал 3-НДФЛ с указанием своего статуса, о котором налоговики якобы не знали. В итоге суд отменил начисления за гранью 3-летнего срока.
Пострадавшие селлеры
Если ущерб селлера от атак на склады маркетплейса превысил 5% от прошлогодней выручки, ему положена отсрочка по уплате налогов на 12 месяцев.
Теперь ущерб будут считать не по каждому маркетплейсу отдельно, а суммировать его (по Озону + ВБ).
Кроме того, для ИП и организаций, открытых с 01.12.2025, 5-процентный лимит отменили. При любом ущербе такой бизнес получит отсрочку.
Новые правила заработали с 12 ноября.
Имущественные налоги
В ФНС напомнили, что ежегодный рост земельного налога и налога на имущество для физлиц составляет не более 10%.
Между тем коэффициент 1,1 не применяется, если изменились характеристики объекта, для участков, используемых с нарушением земельного законодательства.
Если вы не согласны с кадастровой стоимостью, можно установить ее в размере рыночной стоимости через уполномоченное региональное учреждение или суд.
Напомним, имущественные налоги за 2025 год надо уплатить до 1 декабря 2026 года.
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