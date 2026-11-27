Сегодня в выпуске:
Визит в врачу в плановом порядке – это не уважительная причина для пропуска работы.
Предельную базу по взносам увеличили до 3 311 000 руб.
В общепите предварительный чек надо будет выдавать только при наличных расчетах.
При безвозмездной передаче земли государству в расходы нельзя включить ее покупную стоимость.
Банки открывают людям ПДС под видом вкладов.
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Анекдот дня.
Прогул
Если сотрудник заболел, он может взять больничный и не ходить на работу.
Но если сотруднику нужно в плановом порядке посетить врача или сдать анализы, это надо делать в свободное от работы время.
За визит к врачу в рабочее время уволят за прогул. Суд подтвердил, что что такая причина не является уважительной для неявки на работу.
Предоставлять отпуск без сохранения зарплаты для посещения врачей работодатель тоже не обязан.
Предельная база-2027
В 2027 году предельная база для начисления страховых взносов составит 3 311 000 руб.
Но этот показатель влияет не только на страховые взносы.
От предельной базы-2027 зависит:
размер пособий (больничные, декретные) в 2028 году;
размер необлагаемой суммы выходного пособия в 2028 году;
размер будущей пенсии (количество заработанных ИПК в 2027 году).
В частности, из-за увеличения предельной базы при неизменной зарплате в 2027 году вы заработаете меньше пенсионных баллов, чем в 2026 году.
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Кассовый чек в общепите
Сейчас кафе и рестораны обязаны выдавать клиентам чек до момента расчета. Скоро правила поменяются.
Выдавать бумажный кассовый чек до оплаты заказа надо будет только при расчетах наличными.
Законопроект с такой поправкой приняла Госдума.
Безвозмездная передача имущества
Если компания безвозмездно передает государству землю и инфраструктуру на ней, то расходы на создание объектов социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктур можно включить во внереализационные расходы.
А вот учесть в расходах стоимость земельного участка нельзя, предупреждает Минфин.
ПДС
Человек приходит в банк, чтобы открыть вклад, но в итоге размещает деньги по программе долгосрочных сбережений, сам того не ведая. В итоге человек на долгое время теряет доступ к своим деньгам.
Такие случаи не часто, но бывают.
Оспорить такую сделку можно через финансового уполномоченного или суд, пояснили в ЦБ.
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