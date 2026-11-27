Прогул

Если сотрудник заболел, он может взять больничный и не ходить на работу.

Но если сотруднику нужно в плановом порядке посетить врача или сдать анализы, это надо делать в свободное от работы время.

За визит к врачу в рабочее время уволят за прогул. Суд подтвердил, что что такая причина не является уважительной для неявки на работу.

Предоставлять отпуск без сохранения зарплаты для посещения врачей работодатель тоже не обязан.