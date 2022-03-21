Мосбиржа откроет торги ОФЗ, инфляцию в 2022 году ждут выше прогнозов. Нефть прыгает до $111,15. Инвестдайджест

Доллар на Forex 105,51 рубля, евро — 116,55 рубля, юань — 16,59 рубля. Нефть Brent на отметке $111,15, золото — $1 924,14. Биткоин торгуется за $40 926,47.
📊 На Мосбирже разрешили часть сделок с нерезидентами до 1 апреля. Также с 21 марта открыты торги ОФЗ.
📺 Электронику станет сложнее оформить в кредит. Рассрочку в магазинах вовсе убирают.
📑 ЦБ разрешил финансовым компаниям скрывать данные о основных акционерах, бенефициарах и реорганизации.
🏦 Тинькофф и Альфа-банк готовы принять клиентов ВТБ с ценными бумагами.
📈 Набиуллина: инфляция в 2022 году будет выше прогнозов, но цены на товары могут даже снизиться.
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе
Мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета. Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.