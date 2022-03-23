Инвестиции

Евро прыгает до 118 рублей, нефть выше $117. Инвестдайджест

Версия для печати

Доллар на Forex торгуется за 107 рублей, евро — за 118 рублей. Юань — 16,79 рубля. Нефть марки Brent на отметке $117,12 за баррель, золото — $1 921,48 за тройскую унцию. Биткоин стоит $42 153,55.

📉 Центробанк вчера снизил официальные курсы доллара и евро.

🏡 Нерезидентам из недружественных стран разрешили сделки с российской недвижимостью.

💸 Миллионный штраф за несдачу документов о прибыли КИК временно отменят.

💻 Банкам рекомендуют подключаться к платформе «Знай своего клиента».

🔎 Сделки будут контролируемыми с дохода в 120 миллионов рублей.

👮 В России впервые завели дело о разграблении криптобиржи.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить