Евро прыгает до 118 рублей, нефть выше $117. Инвестдайджест

Доллар на Forex торгуется за 107 рублей, евро — за 118 рублей. Юань — 16,79 рубля. Нефть марки Brent на отметке $117,12 за баррель, золото — $1 921,48 за тройскую унцию. Биткоин стоит $42 153,55.
📉 Центробанк вчера снизил официальные курсы доллара и евро.
🏡 Нерезидентам из недружественных стран разрешили сделки с российской недвижимостью.
💸 Миллионный штраф за несдачу документов о прибыли КИК временно отменят.
💻 Банкам рекомендуют подключаться к платформе «Знай своего клиента».
🔎 Сделки будут контролируемыми с дохода в 120 миллионов рублей.
👮 В России впервые завели дело о разграблении криптобиржи.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.