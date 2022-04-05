Выходные за вакцинацию от ковида предлагают включить в ТК

Законопроект с новой статьей 185.2 ТК внесен в Госдуму депутатами Мурманской области.

Предлагают давать 2 выходных — в день прививки от ковида и на следующий день. Но эти дни надо заранее согласовать с работодателем.

В пояснительной записке говорится, что дополнительных расходов у работодателей не будет. Эти средства уже заложены в ФОТ. То есть сотрудник получит свою обычную зарплату, просто 2 дня он не будет работать.

Давать работникам отгулы за вакцинацию в прошлом году поручил президент.

Некоторые сотрудники, услышав краем уха о выходных, решили, что уже принят закон и начали требовать отгулы у работодателей.

В регионах после поручения Путина стали принимать нормативку, настоятельно рекомендующую давать допвыходные.

На РТК приняли рекомендации для работодателей по прививочным выходным.

Некоторые работодатели такую трудовую льготу ввели, но сотрудники недовольны оплатой за отгул.

Минфин и ФНС пояснили, что оплату этих послепрививочных дней нельзя включать в расходы, потому что такого мини-отпуска нет в ТК.

Сейчас мурманские депутаты предлагают вписать эту норму в ТК. Если эта идея воплотится в жизнь, работодатели будут давать отгулы и смело включать оплату за них в расходы.