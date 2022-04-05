Выходные за вакцинацию от ковида предлагают включить в ТК

Законопроект с новой статьей 185.2 ТК внесен в Госдуму депутатами Мурманской области.
Предлагают давать 2 выходных — в день прививки от ковида и на следующий день. Но эти дни надо заранее согласовать с работодателем.
В пояснительной записке говорится, что дополнительных расходов у работодателей не будет. Эти средства уже заложены в ФОТ. То есть сотрудник получит свою обычную зарплату, просто 2 дня он не будет работать.
- Давать работникам отгулы за вакцинацию в прошлом году поручил президент.
- Некоторые сотрудники, услышав краем уха о выходных, решили, что уже принят закон и начали требовать отгулы у работодателей.
- В регионах после поручения Путина стали принимать нормативку, настоятельно рекомендующую давать допвыходные.
- На РТК приняли рекомендации для работодателей по прививочным выходным.
- Некоторые работодатели такую трудовую льготу ввели, но сотрудники недовольны оплатой за отгул.
- Минфин и ФНС пояснили, что оплату этих послепрививочных дней нельзя включать в расходы, потому что такого мини-отпуска нет в ТК.
Сейчас мурманские депутаты предлагают вписать эту норму в ТК. Если эта идея воплотится в жизнь, работодатели будут давать отгулы и смело включать оплату за них в расходы.