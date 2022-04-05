Трудовое право

Выходные за вакцинацию от ковида предлагают включить в ТК

В прошлом году власти рекомендовали бизнесу давать сотрудникам выходные дни после прививки. Но только 20 % работодателей вняли этим призывам. Чтобы такая практика стала повсеместной, депутаты предлагают внести поправки в ТК.

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Законопроект с новой статьей 185.2 ТК внесен в Госдуму депутатами Мурманской области.

Предлагают давать 2 выходных — в день прививки от ковида и на следующий день. Но эти дни надо заранее согласовать с работодателем.

В пояснительной записке говорится, что дополнительных расходов у работодателей не будет. Эти средства уже заложены в ФОТ. То есть сотрудник получит свою обычную зарплату, просто 2 дня он не будет работать.

Сейчас мурманские депутаты предлагают вписать эту норму в ТК. Если эта идея воплотится в жизнь, работодатели будут давать отгулы и смело включать оплату за них в расходы.

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