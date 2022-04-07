Работникам разрешили временно менять работодателя, но запустить эту меру нельзя без закона. Мнение эксперта

Порядок временного перехода к другому работодателю разрешили применять до конца 2022 года. Своим мнением поделилась Юлия Жижерина, эксперт по трудовому праву.

— О приостановке работы бизнеса нужно сообщать в ЦЗН, для этого есть отчет — «Сведения о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, о приостановке производства,...». Он утвержден приказом Минтруда от 26 января 2022 г. № 24. Другой процедуры объявить простой в ТК нет.

Далее будет следующий алгоритм: издаем приказ о простое, причем его сроки как могут быть известны, так и нет;

в течение 3 дней подаем отчет в службу занятости;

ЦЗН смотрит по вакансиям, кому из работодателей нужны такие работники (конкретных сроков нет);

ЦЗН направляет работнику данные о вакансии. Не очень понятно, по каким каналам;

ЦЗН извещает работодателя, что он направил вакансию. И тоже непонятно, по каким каналам.

Работник либо соглашается, либо нет. Но если он согласен временно работать у нового работодателя, то старый должен тоже на это согласиться. Иными словами, работник тут решает не все.

Нет понимания и в том, какой будет договор. По совместительству? Основной по второй работе?

Кроме того, по словам эксперта, непонятно, что делать кадровику с тем, что трудовой договор на основной работе будет приостановлен, пока действует временный перевод. Неясны ни основания приостановки, ни правила заполнения табеля, ни вопросы с больничными и отпусками.

— И наконец, еще момент, — добавляет Юлия Жижерина. — Если срочный ТД прекратили досрочно, либо его срок истек — первый ТД в полной мере возобновляется на следующий день после даты прекращения срочного. Вопрос: что такое «возобновление»? Приказ о возобновлении? Допсоглашение? Или само собой все «возобновится»? А если простой закончен, сотрудник назад нужен, а он не хочет возвращаться?

В итоге получается, что запустить меру поддержки без каких-либо ответов на все перечисленные вопросы попросту нельзя.