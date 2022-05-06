Реестр аккредитованных IT-компаний пересмотрят

Сейчас в перечне более 27 тыс. компаний и он ежедневно пополняется.

Если ранее в среднем поступало около 7 заявлений в день, то сейчас — более 250.

Аккредитация IT-компаний: зачем она нужна и как ее получить

Пока конкретные предложения по изменению требований для компаний, претендующих на включение в реестр, в Минцифры не обсуждались, пишут «Ведомости». Исключать уже аккредитованные компании из реестра не планируется, но требования для получения льгот могут быть изменены.