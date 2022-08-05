Бухгалтер взяла отгул на 30 апреля, а после праздников узнала, что ее сократили. Суд сказал, что так можно

Бухгалтер знала, что в компании по состоянию на 30 апреля была вакантной должность менеджера по работе с клиентами.
Она считала, что после отгула и майских праздников работодатель был обязан предложить эту вакансию ей. Так требует ТК при сокращении.
Однако работодатель представил в суд документы, что с 1 мая перевел на вакантную должность другого человека. Приказ о переводе издал 30 апреля — во время отгула бухгалтера.
8-й КСОЮ в определении от 07.07.2022 № 88-10873/2022 отметил, что работодатель был вправе издать приказ о сокращении во время отгула сотрудницы.
Также компания ничего не нарушила, когда сначала 30 апреля перевела на вакантную должность менеджера другого человека, а потом сократила должность бухгалтера.
Работодатель был вправе закрыть вакансию другой кандидатурой, не предлагая ее бухгалтеру. Ведь пока приказ о сокращении не подписан, такой обязанности нет.
Еще об увольнениях:
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- беременная работница вправе передумать увольняться, даже если подписала соглашение об уходе;
- работника отправили учиться. Он прогулял почти все занятия, включая экзамен. Суд решил, что это увольнение;
- сотрудника уволили, потому что он соврал о причине прогула. Но суд восстановил — истинная причина была уважительной;
- работник отказался сидеть в опенспейсе и был уволен за прогул.