Бухгалтер взяла отгул на 30 апреля, а после праздников узнала, что ее сократили. Суд сказал, что так можно

Бухгалтер знала, что в компании по состоянию на 30 апреля была вакантной должность менеджера по работе с клиентами.

Она считала, что после отгула и майских праздников работодатель был обязан предложить эту вакансию ей. Так требует ТК при сокращении.

Однако работодатель представил в суд документы, что с 1 мая перевел на вакантную должность другого человека. Приказ о переводе издал 30 апреля — во время отгула бухгалтера.

8-й КСОЮ в определении от 07.07.2022 № 88-10873/2022 отметил, что работодатель был вправе издать приказ о сокращении во время отгула сотрудницы.

Также компания ничего не нарушила, когда сначала 30 апреля перевела на вакантную должность менеджера другого человека, а потом сократила должность бухгалтера.

Работодатель был вправе закрыть вакансию другой кандидатурой, не предлагая ее бухгалтеру. Ведь пока приказ о сокращении не подписан, такой обязанности нет.

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