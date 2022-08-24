Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года. Но если она еще не достроена – то через 5 лет

В случае смерти участника долевого строительства его права и обязанности по договору переходят к наследникам.

Если бы они унаследовали уже готовую квартиру, то через 3 года ее можно было бы продать за любую сумму без НДФЛ.

Но такой минимальный срок владения — только для унаследованного недвижимого имущества. Для имущественного права, коим является право требования по ДДУ, срок владения — общий, то есть 5 лет.

Отсчитывать его надо со дня смерти наследодателя, но только при условии, что при жизни он

Напомним, в общем случае срок владения квартирой по ДДУ считают от даты полного расчета с застройщиком (не учитывая доплаты после сдачи дома).

Когда квартиру достроят, и наследник продаст ее ранее, чем через 5 лет, будет доход, облагаемый НДФЛ. Его можно уменьшить на вычет в 1 млн рублей.

Кроме того, при продаже унаследованного имущества можно учесть расходы, понесенные наследодателем (абзац 18 подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК).

Но эта норма не работает, когда наследуется имущественное право. На это указывает Минфин в письме от 07.07.2022 № 03-04-05/65412.

Таким образом, по мнению Минфина, при наследовании недостроенной квартиры в новостройке минимальный срок владения будет 5 лет, а не 3. И к тому же при ее дальнейшей продаже нельзя учесть расходы наследодателя.

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