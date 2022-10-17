📁 Сегодня последний день сдать СЗВ-М и СЗВ-ТД за сентябрь

- Если деятельность не велась, СЗВ-М все равно нужно сдать
- Для СЗВ-М важна дата фактического начала работы, а не дата трудового договора
- На руководителя нужно сдать СЗВ-СТАЖ, даже если с ним нет трудового договора
- Из-за ошибки в отчетном периоде СЗВ-М будет штраф
Напоминаем, что сдавать СЗВ-ТД обязаны не все работодатели.
- Поменялись формы СЗВ-ТД
- Приостановку трудового договора с мобилизованными надо отражать в СЗВ-ТД
- При увольнении по ликвидации филиала в СЗВ-ТД надо указать его название
- Стаж мобилизованных надо отразить в форме СЗВ-СТАЖ. Форма СЗВ-ТД тоже нужна
- СЗВ-ТД за директора-учредителя без трудового договора сдавать не надо, а СЗВ-М бухгалтеры сдают