Отчетность в ПФР

📁 Сегодня последний день сдать СЗВ-М и СЗВ-ТД за сентябрь

Напоминаем, что сегодня нужно сдать пенсионную отчетность. Собрали актуальные материалы, которые будут вам полезны.

Версия для печати

Напоминаем, что сдавать СЗВ-ТД обязаны не все работодатели. Отчитываться за сентябрь нужно, если были соответствующие кадровые мероприятия (перевод на другую работу, переход на ЭТК).

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Имущественный вычет

Если налоговики дали неправомерный имущественный вычет по НДФЛ, обвинять налогоплательщика в мошенничестве нельзя

Человек получил имущественный вычет по НДФЛ. Но потом налоговики выяснили, что вычет ему не положен. В итоге человек попал под уголовку за мошенничество. Но Президиум Верховного суда отменил приговор.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Банковские карты

Эксперты провели опрос и выяснили, почему жители России оформляют карты «Мир»

Финансовый сервис Bankiros.ru узнал у читателей, по каким причинам они оформляли карты платежной системы «Мир». Опрос проводился в Телеграм-канале Bankiros.ru. В нем приняло участие 1463 человека.

Эксперты провели опрос и выяснили, почему жители России оформляют карты «Мир»
Читать еще