📒 Главные новости 18 октября одной строкой

Новости:
- Правительство изменило некоторые обязательные требования к компаниям, у которых мобилизовали работников
- IT-компании, претендующие на аккредитацию, должны пораньше сдать РСВ
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Разъяснения:
- Женщина может находиться в отпуске по уходу за ребенком, даже если ребенок посещает ясли
- Что делать работодателю, если уволился работник, получивший отсрочку
- При переходе с УСН на НПД надо подать уведомление об отказе от упрощенки
- В 2022 году по-особому учитывают курсовые разницы во внереализационных доходах
- В этом году физлица платят повышенный транспортный налог за авто свыше 3 млн рублей
- За счет работодателя идут не три первых дня болезни, а три первых оплачиваемых дня