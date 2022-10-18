Бухгалтерия

📒 Главные новости 18 октября одной строкой

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Обработка заказов в пару кликов: как мы создали мобильное приложение для производственной компании

Бизнес, который идёт в ногу со временем, всегда выигрывает. Пример — мобильное приложение на 1С, с помощью которого лакокрасочное производство в 3–4 раза сократило сроки обработки заказов.

Обработка заказов в пару кликов: как мы создали мобильное приложение для производственной компании
Карьера бухгалтера

Как найти работу финансовому директору? Часть 3. Правильный поиск и подготовка к интервью

Заключительная часть гайда для финдиректоров (и не только). Сегодня мы поговорим о поиске работы и подготовке к интервью. На все главные вопросы ответила директор по персоналу сервиса «Финансист» Александра Елисеева.

Как найти работу финансовому директору? Часть 3. Правильный поиск и подготовка к интервью
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