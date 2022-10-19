📒 Главные новости 19 октября одной строкой

Новости:
- Особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения могут ввести в Крыму, Краснодарском крае и еще 5 областях
- Разрешили оплачивать маткапиталом образовательные услуги ИП
- ИНН можно будет получить через Госуслуги. Для этого понадобится Госключ
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Разъяснения:
- Нельзя уволить сотрудника, который мобилизовался добровольно
- Минфин высказался про НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года после перехода на ЕНП в 2023 году
- Начисляя налог на прибыль и НДС при дроблении бизнеса, налоговики должны уменьшить их на уплаченный налог по УСН
- Если вам пришел налог за проданный автомобиль, надо идти в ГИБДД с документами
- Отпуск без содержания не продлевается на время болезни