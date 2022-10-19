Бухгалтерия

📒 Главные новости 19 октября одной строкой

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Новости:

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Маркировка товаров

«ПИР Экспо»: общепит автоматизирует управление и готовится к маркировке

Выставка «ПИР Экспо», крупнейшее мероприятие в сфере HoReCa, собрала несколько сотен профессионалов в сфере общепита и гостеприимства. Деловая программа займет четыре дня с 17 по 20 октября.

«ПИР Экспо»: общепит автоматизирует управление и готовится к маркировке

Мероприятия

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Маркетплейсы

Минцифры запустило маркетплейс российского ПО – Russoft.ru

На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО. Правообладатели, чтобы разместить решение на маркетплейсе, заявляют на Госуслугах.

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