Бухгалтеры

📒 Главные новости 24 октября одной строкой

Собрали только самую важную бухгалтерскую информацию за день. Прочтете за одну минуту.

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Новости:

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Страховые взносы

Предельную базу по взносам будут считать с коэффициентом 2,3

Предельная база по страховым взносам на 2023 год составит 1 917 000 руб. Это больше, чем ожидал бизнес. Потому что Минфин решил применить коэффициент 2,3, которого в 2022 году не было. Антон Силуанов объяснил, почему принято такое решение.

Повышение квалификации

Маркировка рекламы

Маркировка интернет-рекламы. Как отчитываться, маркировать и не сойти с ума

С 1 сентября этого года начали действовать новые правила учета рекламы в интернете. Сразу скажу, что пока штрафовать никого не будут — время дали до 31 октября. Но давайте обо всем по порядку.

Маркировка интернет-рекламы. Как отчитываться, маркировать и не сойти с ума
Психология для бухгалтера

💖 Пришло время бухгалтеру подумать о себе

Есть, конечно, отдельные герои и героини, которые регулярно ходят к психологам: подтянуть уверенность, поставить новые цели, грамотно пережить личные и профессиональные неудачи. Однако для многих психолог все еще недалеко ушел от бабки-заговорщицы.

Мероприятия

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Новости ФНС

Налоговики признаются, что их сервисы не работают, но официально об этом так и не объявляют

Сейчас на сайте ФНС и в электронных сервисах проводятся технологические работы. Налогоплательщики возмущены – невозможно сдать декларацию, подать на регистрацию бизнеса, зайти в личный кабинет.

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