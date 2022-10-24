📒 Главные новости 24 октября одной строкой

Новости:
- В 2023 году взнос в ФСС для бизнеса на АУСН увеличится в 1,087 раза
- СПБ Биржа разрешит инвесторам продать заблокированные иностранные бумаги
- До 31 декабря 2022 года в ЕГРЮЛ внесут юрлиц из новых российских регионов
- Предельную базу по взносам будут считать с коэффициентом 2,3
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Разъяснения:
- Мобилизованных работников не надо включать в график отпусков
- Офисные здания облагаются налогом по кадастровой стоимости
- Только неочищенные овощи облагаются НДС 10%
- Мобилизованный может получить материальную помощь от работодателя
- Бухгалтеры уходят в соцсети, чтобы посоветоваться с коллегами, найти работу, посмеяться над понедельничными котиками.
- Подраздел 1.2 декларации по налогу на прибыль не нужен, если нет ежемесячных авансов