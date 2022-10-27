📒Бухгалтерам и предпринимателям про частичную мобилизацию

Бухгалтеру:
- Работника, которого приняли на место мобилизованного сотрудника, нужно уволить без выходного пособия
- Мобилизованных работников не нужно включать в график отпусков
- Чтобы мобилизованному получать матпомощь от работодателя, нужно предоставить справку
- Мобилизованного сотрудника на срочном договоре можно уволить, пока он служит
- Пока не утвердили новые коды для СЗВ-ТД, штрафовать за несдачу отчета не будут
Горячая линия по мобилизации – 122
Новости:
- Коммуналку за мобилизованных арендаторов заплатит Росимущество
- Мобилизованные могут не платить имущественные налоги за 2021 год к 1 декабря
- Направить запрос на кредитные каникулы может как сам мобилизованный, так и его доверенно лицо
- Ошибочно мобилизованные граждане должны получить выплату от Минобороны
Советы коллег по вопросам мобилизации – «Красный уголок бухгалтера»
Предпринимателям:
- Бизнес мобилизованных не будут проверять.И счета не заблокируют
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