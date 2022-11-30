📑 Главные новости 30 ноября одной строкой

Предприниматели, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, не платят ни НДФЛ, ни НДС. Они платят налог по упрощенной системе налогообложения (УСН), который составляет 6% или 15%, если учитываются расходы. Федеральный законодатель, установив эти общие ставки, позволил уменьшать их на местах, вплоть до 0%.