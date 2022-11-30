📑 Главные новости 30 ноября одной строкой

Новости:
- Для российского бизнеса исчезнет одно контролирующее ведомство
- Налоговики хотят от бизнеса информацию о «всплесковой» уплате будущих налогов
- С пенсионеров-должников теперь будут удерживать не 20%, а 50% пенсии
Соцсети, до которых Илон Маск не доберется: «Клерк» в VK, Telegram, Ok.
Разъяснения:
- В трудовой книжке мобилизованных не надо делать запись о приостановке договора
- Если НДС по сроку 25.01.23 заплатить заранее, его могут зачесть в счет долга по другому налогу
- Зарплату и дивиденды для расчета НДФЛ суммировать нельзя
- За наследство не надо платить НДФЛ
- При долгом лечении в стационаре можно оформить два больничных листа
- Бухгалтерам напомнили, что делать с остатками отпуска
- При продаже недвижимости, используемой в бизнесе, ИП на УСН должен платить не НДФЛ, а налог по УСН