Обзор налоговых новостей

📒 Главные новости 5 декабря одной строкой

Собрали только самую важную бухгалтерскую информацию за день. Прочтете за одну минуту.

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Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

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Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Управление персоналом

Как быстро нанять новых сотрудников, когда кто-то уволился внезапно и работать некому

Бывают ситуации, когда сотрудники неожиданно увольняются. Хорошо, если их могут подменить коллеги, а если уходит человек, который занимает важную должность, обеспечивающую работу компании?

Как быстро нанять новых сотрудников, когда кто-то уволился внезапно и работать некому
Онлайн-кассы

LIFE PAY и банк Бланк предоставят онлайн-кассы для поддержки предпринимателей

Банк для бизнеса Бланк и LIFE PAY поддерживают малый и средний бизнес: совместное предложение позволит клиентам банка сэкономить на кассово-платежном оборудовании до 5 000 рублей и внедрить в бизнес-процессы удобный и быстрый процесс приема оплаты и управления продажами.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Детские пособия

Пособие из маткапитала будут платить не только за второго, но и за первого ребенка до 3 лет

Ежемесячная выплата из маткапитала сейчас положена на второго ребенка до 3 лет. Критерий нуждаемости – 2 прожиточных минимума на человека. Ограничение по очередности рождения уберут. Платить будут за всех детей до 3 лет.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Увольнение

Мобилизованные госслужащие после возвращения займут прежнюю должность – новый закон

За мобилизованными госслужащими охраняются и социальные гарантии, к примеру социально-бытовое и медицинское обеспечение, санатоорно-курортное лечение служащего и членов его семьи.

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