Обзоры для бухгалтера

🌷 Будут новые формы РСВ, справки расчетов по ЕНП и счета-фактуры. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.
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🙇 ФНС не успевает утвердить РСВ, поэтому отчет надо сдавать по рекомендованной форме

С 02.10.2023 будет действовать рекомендованная форма, формат и порядок заполнения РСВ из письма ФНС.

Но если у вас нет сотрудников-иностранцев, за которых взносы начисляют по отдельным тарифам, можно по-прежнему сдавать РСВ по старой форме.

🚗 Минфин хочет увеличить размер компенсации за личное авто с 1 200 руб. до 2 400 руб.

Нормы для бизнеса хотят сделать такими же, как для чиновников: 2 400 руб. вместо 1 200 руб. Но это пока только планы.

💾 Скоро изменится форма и формат счета-фактуры

Счет-фактура будет дополнена новой графой: «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в рублях».

Какую стоимость туда писать для товара в составе комплекта, никто не знает. Разъяснений на этот счет нет.

Пока новый формат еще не доработан, можно применять старый.

📃 ФНС разработала новые виды справок по ЕНС. Но их пока никто не видел

С 19 сентября применяется новая справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (агрегированные данные) (КНД 1120525).

🔐 У ИП в резерве на ЕНС завис декабрьский НДФЛ

НДФЛ, уплаченный в 2022 году и зарезервированный налоговиками самостоятельно, до сих пор показан в отложенной переплате, причем по физлицу, а не по ИП. Туда же, на физлицо, попадает и свежий автоматический резерв НДФЛ по уведомлению.

💂 ИП-военные пенсионеры могут не платить фиксированные пенсионные взносы с 24 июня 2023 года

С 1 января задним числом заработала норма о тарифе взносов на ОМС (19,8922% от фиксированных взносов). Но освобождение от взносов на ОПС будет только с 24.06.2023. Для этого надо подать заявление.

🕚 Отпуск без содержания можно брать в часах, а не в днях

Работникам-пенсионерам работодатель обязан предоставить отпуск без содержания до 14 дней в год. И пенсионер имеет право брать этот отпуск не в целых дня, а по часам.

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Комментарии

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