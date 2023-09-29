🌷 Будут новые формы РСВ, справки расчетов по ЕНП и счета-фактуры. Топ новостей за неделю

🙇 ФНС не успевает утвердить РСВ, поэтому отчет надо сдавать по рекомендованной форме
С 02.10.2023 будет действовать рекомендованная форма, формат и порядок заполнения РСВ из письма ФНС.
Но если у вас нет сотрудников-иностранцев, за которых взносы начисляют по отдельным тарифам, можно по-прежнему сдавать РСВ по старой форме.
🚗 Минфин хочет увеличить размер компенсации за личное авто с 1 200 руб. до 2 400 руб.
Нормы для бизнеса хотят сделать такими же, как для чиновников: 2 400 руб. вместо 1 200 руб. Но это пока только планы.
💾 Скоро изменится форма и формат счета-фактуры
Счет-фактура будет дополнена новой графой: «Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС, в рублях».
Какую стоимость туда писать для товара в составе комплекта, никто не знает. Разъяснений на этот счет нет.
Пока новый формат еще не доработан, можно применять старый.
📃 ФНС разработала новые виды справок по ЕНС. Но их пока никто не видел
С 19 сентября применяется новая справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (агрегированные данные) (КНД 1120525).
🔐 У ИП в резерве на ЕНС завис декабрьский НДФЛ
НДФЛ, уплаченный в 2022 году и зарезервированный налоговиками самостоятельно, до сих пор показан в отложенной переплате, причем по физлицу, а не по ИП. Туда же, на физлицо, попадает и свежий автоматический резерв НДФЛ по уведомлению.
💂 ИП-военные пенсионеры могут не платить фиксированные пенсионные взносы с 24 июня 2023 года
С 1 января задним числом заработала норма о тарифе взносов на ОМС (19,8922% от фиксированных взносов). Но освобождение от взносов на ОПС будет только с 24.06.2023. Для этого надо подать заявление.
🕚 Отпуск без содержания можно брать в часах, а не в днях
Работникам-пенсионерам работодатель обязан предоставить отпуск без содержания до 14 дней в год. И пенсионер имеет право брать этот отпуск не в целых дня, а по часам.
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