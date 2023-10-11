Предприниматели просят изменить УК и УПК, чтобы сократить произвол правоохранителей

Бизнесмены уверены, что не должны нести ответственность за организацию преступного сообщества. Они хотят сделать понятное разделение между «предпринимательскими» и прочими составами преступлений.

Бизнес-сообщество предложило пересмотреть подход к учету «предпринимательских» составов преступлений, чтобы исключить избыточное силовое давление на предпринимателей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерину Авдееву.

«Деловая Россия» направила в администрацию президента ряд предложений по изменениям в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.

Одна из ключевых инициатив – де-факто полная отмена применения к предпринимателям ст. 210 УК (организация преступного сообщества).

В 2020 году бизнесменов уже выводили из-под действия статьи об ОПГ, но на практике эта норма не работает. Правоохранители продолжают причислять обычную хозяйственную деятельность к преступной.

Предложенные изменения в законодательство позволят лучше защищать права предпринимателей и в случае претензий со стороны правоохранительных органов сохранять больше работающих предприятий, а с ними — налоговых поступлений и рабочих мест, — сказала Екатерина Авдеева.

Следующая инициатива «Деловой России» — изменить подход к учету «предпринимательских» составов преступления.

Сейчас статистика о масштабах давления на бизнес складывается на основании дел по чисто «предпринимательским» статьям: ч. 5-7 ст. 159, ст. 171, ст. 171.3 и ст. 183 УК. При этом, не учитывает преследование бизнесменов за иные, общеуголовные нарушения.

Например, бизнесмены хотят, чтобы в УК был выделен специальный состав преступлений для мошенничества при возмещении НДС. Сейчас они проходят по общеуголовным частям ст. 159 УК.

Это значит, что предпринимателя могут заключить под стражу и не соблюдать сроки возврата изъятого имущества.

В специальный состав также собираются выделить мошенничество в госконтрактах.

Сейчас уголовные дела, связанные с ненадлежащим исполнением тендеров, заводят преждевременно, а бизнесменов привлекают к уголовной ответственности даже при отсутствии ущерба.