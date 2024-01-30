Работодатель не может по своему усмотрению менять должностные обязанности сотрудника

Роструд напомнил, зачем нужна должностная инструкция и обязательно ли работодателю ее составлять.

Обязанности работника прописываются в должностной инструкции, которая регламентирует рабочий процесс и утверждается работодателем. Об этом пишет Роструд в своем телеграм-канале.

Должностная инструкция — внутренний документ компании, в нем указан круг обязанностей работника, его подчиненность и квалификационные требования к занимаемой должности.

Документ может быть как самостоятельным, так и приложением к трудовому договору.

Должностная инструкция не относится к числу обязательных документов, которыми регламентируются трудовые отношения между работником и работодателем, но должностные инструкции или регламенты обязательны у госслужащих, — говорится в сообщении.

В документе должны быть разделы с общими положениями, должностными обязанностями, правами работника и ответственностью. Инструкцию нужно соблюдать с момента ознакомления.

Работодатель не имеет права в одностороннем порядке изменить сотруднику его должностные обязанности. Любые корректировки допускаются только с письменного согласия работника.