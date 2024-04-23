💥 Налоговики на всякий случай сравнивают показатели 6-НДФЛ, которые не должны сходиться. В 1 уведомление можно включать много всего. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости этой недели, которые вы могли пропустить.

🔢 Авансы по всем имущественным налогам за весь год можно включить в одно уведомление

До 25 апреля надо сдать уведомление по ЕНП на имущественные налоги за 1 квартал с кодом периода 34/01. Туда же можно включить эти налоги с кодами 34/02, 34/03 и 34/04.

Сколько отчетов сдают бухгалтеры, рассказываем в БухТубе.

📄 Для оплаты допвыходных ввели новую форму заявления

Обновили бланк заявления о возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.

✅ Налоговики по-прежнему в своей программе сравнивают 6-НДФЛ и РСВ, но претензии предъявляют редко

РСВ заполняют по начислению, 6-НДФЛ – по выплате. Поэтому данные в этих отчетах не совпадают. Но налоговики все равно сравнивают эти значения, чтобы анализировать возможный риск занижения налоговой базы по НДФЛ или взносам.

❓ Налоговики сравнивают строку 120 годовой формы 6-НДФЛ и количество справок. И у них не сходится

В строке 120 раздела 2 формы 6-НДФЛ за 2023 год указано количество физлиц, которым выплачен доход. На одного и того же человека может быть два, а то и три раздела 2. В итоге налоговики этого одного человека принимают за трех разных.

🌹🌹 Пособие на погребение будут платить по новым правилам

Работодатели не будут платить пособие на погребение, а потом возмещать его. Все будут обращаться напрямую в СФР независимо от того, кто умер – работающий человек или пенсионер.

❌ С 18 по 21 апреля может не получиться сдать отчетность в налоговую

По информации Управления электронного документооборота ФНС и операторов ЭДО с 18 по 21 апреля 2024 года возможны задержки при приеме и обработке налоговой и бухгалтерской отчетности.