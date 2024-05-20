Роструд ответил на основные вопросы про сезонную работу

Сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного периода или сезона. Как правило, он не превышает 6 месяцев.

Условие о сезонном характере работы должно быть указано в трудовом договоре. Если его нет, он считается заключенным на неопределенный срок, пояснил Роструд у себя в тг-канале.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определенного периода, прекращается по его окончанию. Если работник не уволен по окончании сезона, трудовые отношения с ним считаются продолженными на неопределенный срок.

Есть исключение для беременных: после окончания сезона трудовые отношения с ней сохраняются до окончания ее беременности.

Испытательный срок для сезонных работников не должен превышать 2-х недель, если договор на срок от 2 до 6 месяцев. Если же договор на больший срок, то срок испытания можно установить, как и при заключении бессрочного трудового договора. Например, для рядовых работников — не более 3-х месяцев.

Занятым на сезонных работах предоставляют оплачиваемые отпуска из расчета 2 рабочих дня за каждый месяц работы.

При увольнении в связи с окончанием сезона отпуск может предоставляться с последующим увольнением, даже когда он полностью или частично выходит за пределы срока договора, периода сезонных работ. Тогда день увольнения — это последний день отпуска. Но как и в случае с беременной, временный трудовой договор не будет в связи с этим считаться заключенным на неопределенный срок.

Недавно мы сообщали, что больше всего предложений о сезонной работе не только в южных регионах.