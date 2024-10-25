🍁 Прошлогодний доход лишит права на ПСН, на УСН без НДС не будет счетов-фактур, малому бизнесу повысили взносы и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

❌ ИП с доходами более 60 млн в 2024 году не сможет применять ПСН в 2025 году

Большой прошлогодний доход лишает права на применение ПСН в текущем году.

🙏 На положительное сальдо ЕНС не будут начислять пени. Теперь уже на постоянной основе

Не начисляются пени на сумму недоимки в размере, не превышающем положительное сальдо ЕНС, увеличенное на сумму резерва.

📈 Для малого бизнеса вырастут страховые взносы в 2025 году

Начислять взносы по пониженному тарифу 15% малый и средний бизнес будет с выплат, превышающих 1,5 МРОТ.

👌 БезНДСный бизнес на УСН и ЕСХН уже точно освободили от счетов-фактур

При освобождении от НДС не надо будет составлять счета-фактуры на УСН и ЕСХН.

💥 Вернули НДФЛ-льготу на матвыгоду по займам от работодателей

Если работодатель дал вам взаймы на покупку жилья под низкие проценты или вовсе без процентов, то НДФЛ с матвыгоды по такому льготному займу платить все же не надо.

➕👊 Налоговики грозятся уголовкой за положительное сальдо ЕНС

ИП повадились платить на ЕНС больше, чем положено. В итоге у них образуется положительное сальдо ЕНС, которое они потом хотят вернуть. Налоговики возмущены, грозят проверками с допросами.

🔢 В 2025 году будет новая формула для пеней на налоговые долги

С 1 января по 31 декабря 2025 года для организаций будет применяться новая формула расчета пеней по налоговым долгам: сначала 1/300, потом 1/150, потом снова 1/300.

🔔 ФНС объяснила, как оформить вычеты НДФЛ с процентов по вкладам

Для НДФЛ-вычетов с процентов по вкладу в 3-НДФЛ указывают доход с кодом 6014 и вычет с кодом 914.