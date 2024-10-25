🍁 Прошлогодний доход лишит права на ПСН, на УСН без НДС не будет счетов-фактур, малому бизнесу повысили взносы и др. Топ новостей за неделю

❌ ИП с доходами более 60 млн в 2024 году не сможет применять ПСН в 2025 году
Большой прошлогодний доход лишает права на применение ПСН в текущем году.
🙏 На положительное сальдо ЕНС не будут начислять пени. Теперь уже на постоянной основе
Не начисляются пени на сумму недоимки в размере, не превышающем положительное сальдо ЕНС, увеличенное на сумму резерва.
📈 Для малого бизнеса вырастут страховые взносы в 2025 году
Начислять взносы по пониженному тарифу 15% малый и средний бизнес будет с выплат, превышающих 1,5 МРОТ.
👌 БезНДСный бизнес на УСН и ЕСХН уже точно освободили от счетов-фактур
При освобождении от НДС не надо будет составлять счета-фактуры на УСН и ЕСХН.
💥 Вернули НДФЛ-льготу на матвыгоду по займам от работодателей
Если работодатель дал вам взаймы на покупку жилья под низкие проценты или вовсе без процентов, то НДФЛ с матвыгоды по такому льготному займу платить все же не надо.
➕👊 Налоговики грозятся уголовкой за положительное сальдо ЕНС
ИП повадились платить на ЕНС больше, чем положено. В итоге у них образуется положительное сальдо ЕНС, которое они потом хотят вернуть. Налоговики возмущены, грозят проверками с допросами.
🔢 В 2025 году будет новая формула для пеней на налоговые долги
С 1 января по 31 декабря 2025 года для организаций будет применяться новая формула расчета пеней по налоговым долгам: сначала 1/300, потом 1/150, потом снова 1/300.
🔔 ФНС объяснила, как оформить вычеты НДФЛ с процентов по вкладам
Для НДФЛ-вычетов с процентов по вкладу в 3-НДФЛ указывают доход с кодом 6014 и вычет с кодом 914.
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