💥 ЦБ решил с ключевой ставкой, подтверждение ОКВЭД отменят, новые декларация НДС и список документов для освобождения от фикс. взносов. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

⚡ Центробанк сохранил ключевую ставку — 21%

Совет директоров Банка России 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне.

🔥 Ежегодное подтверждение основного кода ОКВЭД отменяется с 2026 года

Для тарифа взносов на травматизм СФР будет определять основной ОКВЭД по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП по состоянию на 15 апреля.

📄 Официально опубликована новая форма декларации по НДС

Новая форма декларации по НДС начнет действовать с 17 февраля 2025 года, ее надо применять для отчетности за первый квартал 2025 года.

👏 Бизнес не будет каждый год подтверждать ОКВЭД

Сенаторы одобрили закон об оптимизации системы подачи отчетности.

🙆 Бухгалтеры придумывают лайфхаки по оформлению стандартных вычетов в 2025 году

С 2025 года отменили заявления на стандартные вычеты по НДФЛ. Но работы у бухгалтеров из-за этого не убавится, а только прибавится.

🔧 Упрощенцам надо будет изменить настройки ККТ

С 2025 года будут новые ставки НДС для плательщиков УСН – 5% и 7%. Эти ставки должны быть отражены в чеках ККТ.

✅ Кабмин разрешит создавать цепочки компаний

Если раньше «компании-матрешки» запрещали создавать из-за рисков уклонения от уплаты налогов, то теперь ФНС может снять такие угрозы, а юрлицам разрешат владеть рядом других компаний, которые принадлежат друг другу.

📄 ФНС изменила список документов для освобождения от фиксированных взносов

За время ухода за ребенком до 1,5 лет, прохождения военной службы и некоторые другие периоды ИП может не платить фиксированные взносы, если не ведет предпринимательскую деятельность в это время. Как подтвердить этот льготный период, пояснила ФНС.

💸 Минфин хочет, чтобы работодатели сами предлагали сотрудникам программу долгосрочных сбережений

ПДС может стать таким инструментом, где работодатели будут предлагать ее как дополнительную мотивацию и стимул для сотрудников софинансировать свои накопления.