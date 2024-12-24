Выйдя из отпуска по уходу за ребенком с получением пособия, можно уйти в ежегодный отпуск

Можно получать и пособие по уходу за ребенком, и отпускные.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 02.12.2024 № 14-6/ООГ-6973.

Теперь право на пособие по уходу за ребенком сохраняется, если женщина выходит из отпуска по уходу за ребенком, в том числе, на неполный день.

При этом работа на условиях неполного рабочего времени не влечет каких-либо ограничений продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа.

Таким образом, при выходе из отпуска по уходу за ребенком и работе на условиях неполного рабочего времени работнице предоставляется ежегодный отпуск.

Его надо предусмотреть в графике отпусков. Если сотрудницу туда не включили, можно внести изменения в график или предоставить отпуск без графика по соглашению сторон.

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