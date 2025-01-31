🌸 Для НДФЛ отпускные надо делить на две части, за ЕНП-уведомления не будут штрафовать. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

⚡ РК в составе отпускных тоже облагается по другой шкале НДФЛ

Часть отпускных северных сотрудников облагается по пятиступенчатой шкале НДФЛ, а часть, приходящаяся на РК – по двухступенчатой. И КБК для этих двух частей разные.

🔥 За непредставление уведомлений по ЕНП не могут оштрафовать

Непредставление (несвоевременное представление) уведомления по ЕНП не образует состава налогового правонарушения

🙅 СЭДО СФР не будет работать три дня

В связи с этим в период с 12.00 (мск) 31 января 2025 года до 9.00 (мск) 3 февраля СЭДО будет временно недоступна.

👆 Решение суда: ФНС должна возместить неправомерное списание денег с ЕНС

Налоговики списали с компании в два раза больше налогов, признали свою ошибку и вернули средства на ЕНС. Однако все это время бизнес не мог пользоваться своими деньгами и подал в суд, чтобы получить компенсацию.

💰 Бухгалтеры держат переплату на взносах по НСиПЗ, чтобы точно не было пеней

Взносы по травматизму компания платит вовремя, но регулярно за год набегают какие-то пени в несколько копеек.

☕ Если кофейный напиток делает аппарат, это все равно собственное производство самозанятого

Можно применять НПД при реализации товаров собственного производства, в том числе через вендинговые аппараты.

💽 IT-компания платит пониженные вносы и при ОСНО, и при УСН

Применение упрощенки не влияет на право применять пониженные страховые взносы ИТ-компаний.