До 2030 года в РФ нужно заместить больше 10 млн рабочих мест

Чтобы заменить сотрудников, которые уйдут на пенсию, нужно 10,1 млн новых работников.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что до 2030 года в России понадобится 10,1 млн человек, которые придут на смену тем, кто отправится на пенсию.

«Общая оценка и замещения, и вовлечения в экономику на сегодняшний день составляет 10,9 млн человек», — сказала Голикова.

Также она добавила, что дополнительно в экономику нужно вовлечь около 800 тыс. человек. Общая потребность в кадрах к 2030 году по отношению к 2022 году составит 3,1 млн человек.

Сейчас на портале «Работа России» открыто 1,5 млн вакансий, из которых 471 тыс. — это предложения по рабочим профессиям.

Недавно мы писали, что почти 60% работодателей повысят зарплаты, чтобы сохранить сотрудников.