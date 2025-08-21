40% россиян считают, что с правильным образованием и навыками можно устроиться на работу мечты
Россияне ответили на вопрос — «Как устроиться на работу мечты?». Его провел портал «Работа России» в июле 2025 года среди 8 тысяч человек во всех регионах.
40% опрошенных считают, что для получения желаемой должности нужно иметь достаточный уровень образования и компетенции, востребованные у работодателя.
Еще 17% делают ставку на профессиональные связи и репутацию.
15% считают основным фактором грамотную подготовку к собеседованию и умение рассказать о себе.
Также россияне рассказали, что для них важно при выборе работы:
38% — ищут достойный доход и комфорт в коллективе;
33% — нужна высокая зарплата;
20% — выбирают работу рядом с домом или удаленку.
Сотрудников мотивирует интерес к делу (13%) и желание помогать людям и обществу (12%). А 8% просто работают ради денег.
