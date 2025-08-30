Минтруд: на 1 сентября можно оформить выходной

Чтобы проводить ребенка на школьную линейку в честь Дня знаний родители могут взять выходной как часть оплачиваемого отпуска или как отпуск за свой счет.

Родители могут провести с ребенком День знаний 1 сентября. Для этого Минтруд предлагает несколько вариантов.

Первый вариант — взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска. Даже если эта дата не указана в графике отпусков, по согласованию с работодателем можно внести изменения.

Второй — оформить отпуск без сохранения зарплаты. Его предоставляют по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Нужно написать письменное заявление и согласовать его с работодателем.

«Отказать в предоставлении отпуска за свой счет нельзя некоторым категориям сотрудников. Например, работникам с инвалидностью, супругам военнослужащих и другим», — сказано в телеграм-канале Минтруда.

Недавно мы писали, что День знаний может стать для сотрудника уважительной причиной взять выходной.