💬 Общаются по рабочим вопросам во время отпуска 70% сотрудников

Общение по работе во время отпуска отменяют только 28% россиян. Остальные по-прежнему погружены в корпоративные дела.

Свыше 70% россиян продолжают общаться с коллегами по работе даже во время отпуска. При этом 28% отказываются от рабочей коммуникации на отдыхе.

Не могут оставить без внимания корпоративные темы 26% сотрудников. Перестают полностью читать рабочие чаты только 17%, регулярно читают переписки с коллегами 26%, а редко или только при упоминании своего имени — 33%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование мессенджера MAX и Ozon Travel.

73% участников опроса положительно или нейтрально относятся к тому, что их коллеги не отвечают на сообщения из отпуска, однако 27% уверены, что сотрудники должны всегда быть на связи.

Больше 85% респондентов привыкли общаться с помощью сообщений, каждый четвертый предпочитает видеозвонки.

