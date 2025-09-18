Максимальный срок командировки не установлен, но она не может быть бессрочной

Командировка и разъездной характер работы – это не одно и то же.

Роструд рассказал об отличиях понятий «служебная командировка» и «разъездной характер работы».

Командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

Поездка считается командировкой, если выполнены все условия:

поездка по распоряжению работодателя;

человек работает вне места нахождения работодателя;

выполняет служебное поручение работодателя;

определен срок поездки.

Длительность командировки определяет руководитель. Она зависит от объемов и сложности рабочих задач.

Начало командировки – это день выезда. Это может быть дата отправления поезда, самолета, автобуса из города, где работает сотрудник.

Окончание командировки – день возвращения работника.

Максимальный срок командировки не установлен, однако поездка не может быть бессрочной, уточнил Роструд.

Работодатель обязан возместить работнику расходы, связанные со служебной командировкой.

При разъездном характере работы работник выполняет трудовые обязанности вне места расположения организации и постоянно находится в служебных поездках. Так работают водители, курьеры, страховые агенты, выездные инженеры.

Эти условия следует обязательно отразить в трудовом договоре.

В этом случае работодатель тоже возмещает расходы. Размер и порядок возмещения устанавливаются коллективным договором, соглашениями, ЛНА, трудовым договором.

